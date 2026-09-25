Una serpiente se tragó tres pelotas de golf

En San Antonio, Texas, los veterinarios se enfrentaron a un caso muy inusual. Una serpiente logró tragarse tres pelotas de golf, las cuales quedaron atrapadas dentro de su cuerpo.

Tras el extraño incidente, la serpiente fue trasladada de urgencia a una clínica veterinaria. Los especialistas se enfrentaron al complejo desafío de extraer las pelotas sin causar daños al animal.

Los veterinarios decidieron resolver el problema sin necesidad de cirugía. Para ello, sedaron profundamente a la serpiente. Luego, los especialistas movieron cuidadosamente las pelotas de golf dentro de su cuerpo para extraerlas manualmente, según informó Need To Know.

Lo más sorprendente es que las tres pelotas de golf fueron extraídas con éxito y no fue necesaria ninguna intervención quirúrgica.

Este inusual rescate tuvo lugar en el South Texas Avian & Exotic Hospital en San Antonio, Texas. Los videos del procedimiento se volvieron virales en las redes sociales.

El video, publicado el 22 de septiembre, superó los cinco millones de reproducciones en poco tiempo. Los usuarios quedaron asombrados por cómo la serpiente pudo tragarse tres pelotas de golf.

Algunos reaccionaron con humor. Una persona sugirió que la serpiente probablemente confundió las pelotas con huevos.

Otro usuario expresó su agradecimiento a los veterinarios.