Horas decisivas en Oriente Medio: Irán y EE. UU. podrían alcanzar una tregua a través de Qatar

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Horas decisivas en Oriente Medio: Irán y EE. UU. podrían alcanzar una tregua a través de Qatar

Las negociaciones diplomáticas, esperadas durante meses para resolver la aguda crisis político-militar en Oriente Medio, han entrado en una fase decisiva. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Abbas Araghchi, anunció que la parte iraní ha discutido en detalle con los mediadores qataríes las formas de resolver el conflicto regional y cumplir con las condiciones de Irán. Según la agencia Reuters, las delegaciones de EE. UU. e Irán mantuvieron el lunes negociaciones separadas a puerta cerrada en Doha a través de países mediadores.

La cadena de televisión iraní Press TV, citando la declaración de Araghchi, subrayó que se espera que la respuesta oficial de Washington sea transmitida a Teherán mañana mismo a través de los mediadores qataríes. Es sabido que Irán había propuesto un plan de 7 días para abrir el estrecho de Ormuz a la navegación a cambio de levantar las restricciones a las exportaciones de petróleo y el bloqueo marítimo; aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha rechazado abiertamente esta propuesta, Teherán espera una respuesta oficial definitiva. Actualmente, el libre tránsito a través del estrecho de Ormuz, arteria principal del comercio mundial, está totalmente interrumpido.

«Mediación de Qatar, plan de 7 días y bloqueo de Ormuz»: 5 puntos clave de las negociaciones

Las pruebas oficiales más importantes sobre los contactos diplomáticos cerrados entre Irán y EE. UU.:

  • Mediación vía Qatar y respuesta para mañana: El jefe de la diplomacia iraní Abbas Araghchi anunció que la posición oficial de EE. UU.será entregada mañana a través de diplomáticos qataríes;

  • «Negociaciones en salas separadas»: Según Reuters, los representantes de Washington y Teherán no están en la misma mesa, sino que se comunican a través de mediadores neutrales;

  • Plan de 7 días para abrir el estrecho de Ormuz: Irán ha declarado estar listo para abrir el estrecho vital en 7 días si se levantan las prohibiciones a las exportaciones de petróleo y el bloqueo marítimo;

  • El rechazo de Trump y el mantenimiento de la esperanza: Aunque Donald Trump ha dicho que no aceptará esta propuesta, Irán espera una respuesta final documentada de los mediadores;

  • El estrecho sigue cerrado, la tensión es alta: Tras la ruptura del memorando de paz firmado en junio, los intercambios de ataques han paralizado el libre tránsito comercial en Ormuz.

Clasificación de la crisis de Ormuz y las negociaciones entre Irán y EE. UU.

Tabla de demandas de las partes, raíces del conflicto y situación actual:

Criterios de análisis y orientaciones

Posición de la República Islámica de Irán

Posición de los Estados Unidos de América

Exigencias principales

Terminar el bloqueo marítimo y levantar las restricciones a las exportaciones de petróleo

Cesar los ataques a buques comerciales y asegurar la seguridad regional

Solución propuesta

Plan progresivo de 7 días para abrir el estrecho de Ormuz

Donald Trump rechazó el plan inicial por considerarlo insuficiente

Formato de diálogo

Indirecto (a puerta cerrada) bajo mediación qatarí

Preparación de una respuesta oficial a través de diplomáticos de Doha

Situación práctica actual

El libre tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz está interrumpido

Refuerzo del grupo de ataque de portaaviones y control militar en el Golfo

Probabilidades para los próximos días

Recepción de la decisión oficial de Washington mañana vía diplomáticos qataríes

Continuación de la presión de sanciones o búsqueda de un compromiso

Geopolítica y experiencia militar: ¿Por qué el destino del estrecho de Ormuz preocupa al mundo entero?

Conclusiones de expertos en seguridad internacional, politólogos y analistas energéticos:

  • «El 20% del petróleo mundial bajo estado de sitio»: Una parte importante de las exportaciones mundiales de petróleo marítimo transita por el estrecho de Ormuz; la interrupción del tráfico marítimo provoca un aumento de los precios del combustible, mayores costes logísticos y una nueva ola de inflación global; este conflicto es una amenaza económica global, no solo regional;

  • «Diplomacia qatarí y búsqueda de compromiso»: A pesar de las declaraciones contundentes de Trump, las consultas paralelas de los representantes estadounidenses e iraníes en Doha muestran que ambas partes evitan un conflicto militar mayor; existe la posibilidad de que el plan de 7 días se transforme en una desescalada humanitaria y económica temporal;

  • Necesidad de aprender de los errores de junio: El colapso en solo 3 semanas del memorando firmado en verano demuestra una profunda desconfianza; sin garantías internacionales y un monitoreo permanente de la ONU o mediadores, cualquier incidente podría desencadenar una nueva guerra.

¿Cree que Donald Trump aceptará la propuesta iraní de abrir el estrecho de Ormuz a cambio de levantar las sanciones petroleras, o se intensificará la presión? ¿Qué impacto tendría la apertura o cierre del estrecho en la economía de nuestra región? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta esta intriga candente de la política mundial!

Abbas AraghchiQatarEstrecho de OrmuzRepública Islámica de IránDiplomacia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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