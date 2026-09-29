Pekín y Washington llegan a un acuerdo: EE. UU. y China cancelarán 60 mil millones de dólares en aranceles

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Pekín y Washington llegan a un acuerdo: EE. UU. y China cancelarán 60 mil millones de dólares en aranceles

Xi Jinping estrecha la mano de Donald Trump en Washington, 25 de septiembre de 2026. Foto: Bloomberg

Los dos gigantes económicos del mundo, EE. UU. y China, han dado un paso histórico para reducir la tensión en su guerra comercial. Según la agencia Reuters, ambos países han alcanzado un acuerdo oficial para reducir los aranceles mutuos sobre bienes por un valor total de 60 mil millones de dólares. El representante comercial de EE. UU., Jamison Green, informó que cada parte se ha comprometido a aliviar las restricciones sobre productos valorados en 30 mil millones de dólares.

Esta decisión trascendental y la extensión de la tregua comercial hasta el 10 de enero de 2027 fueron el resultado principal de la cumbre en Washington entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping. Aunque la lista del acuerdo incluye una amplia gama de productos, desde productos agrícolas, cosméticos y médicos estadounidenses hasta electrodomésticos, juguetes y artículos festivos chinos, los recursos estratégicos como el gas natural licuado (GNL) y el petróleo quedaron fuera de la lista.

«Comercio de 60 mil millones, tregua sin petróleo y el acuerdo Trump-Xi»: 5 puntos clave de las negociaciones

Los hechos oficiales más importantes sobre el acuerdo comercial entre Pekín y Washington:

  • Alivio de 30 mil millones de dólares por cada lado: Ambos países reducirán significativamente los aranceles mutuos sobre un total de 60 mil millones de dólares en productos;

  • Mercado de 17 mil millones de dólares para la agroindustria de EE. UU.: China reducirá los aranceles a las importaciones estadounidenses de maíz, trigo, carne, productos lácteos y aceites;

  • Productos domésticos y juguetes chinos: Los pequeños electrodomésticos (tostadoras, cafeteras), asientos infantiles, vajillas y luces navideñas que ingresen a EE. UU. estarán exentos de aranceles;

  • Se mantienen las restricciones sobre petróleo y gas: Los recursos estratégicos del sector energético, el GNL y el petróleo crudo, no fueron incluidos en la lista de reducción de aranceles;

  • Extensión de la tregua y acuerdo sobre carbón: La tregua comercial se extendió hasta el 10 de enero de 2027; además, China acordó comprar 10 millones de toneladas de carbón de EE. UU. entre 2027 y 2028.

Clasificación de beneficios mutuos en la tregua comercial entre EE. UU. y China

Tabla de grupos de productos y condiciones para la reducción de aranceles:

Criterios del acuerdo

Beneficios otorgados por EE. UU.

Beneficios otorgados por China

Volumen de alivio

Productos por 30 mil millones de dólares

Productos por 30 mil millones de dólares

Principales grupos de productos

Electrodomésticos (tostadoras, cafeteras), vajillas, ropa de cama

Cereales (maíz, trigo, avena), carne, lácteos, aceite vegetal

Bienes de consumo e industriales

Asientos de auto para niños, juguetes, fuegos artificiales, flores artificiales

Pescado y mariscos, madera y materiales derivados

Productos de sectores especiales

Decoraciones navideñas y guirnaldas

Cosméticos y equipos médicos estadounidenses

Recursos excluidos

Restricciones sobre alta tecnología y chips

Gas natural licuado (GNL), petróleo y soja

Compromisos adicionales

Consultas periódicas sobre inversiones

Compra de 10 millones de toneladas de carbón de EE. UU. en 2027-2028

Análisis económico y geopolítico: ¿Por qué Washington y Pekín eligieron un acuerdo sin petróleo?

Conclusiones de analistas de comercio internacional, economistas y politólogos:

  • «Interés de la canasta básica y presión inflacionaria»: El aumento de precios y el poder adquisitivo son temas sociales clave tanto en EE. UU. como en China; reducir los aranceles a artículos cotidianos, ropa barata y alimentos básicos es un paso pragmático para aliviar la inflación interna;

  • Petróleo y gas: herramienta de control geopolítico: La exclusión de los recursos energéticos demuestra que Pekín y Washington no quieren depender totalmente el uno del otro; EE. UU. prefiere conservar sus materias primas o dirigirlas a otros socios, mientras que China continúa diversificando sus fuentes de energía;

  • «Tiempo muerto hasta el 10 de enero»: La extensión de la tregua da tiempo a las partes para controlar la inestabilidad de los mercados globales; sin embargo, mientras la competencia tecnológica y las restricciones sobre microchips sigan sin resolverse, es prematuro hablar de una estabilidad total en las relaciones comerciales.

¿Cree usted que este nuevo acuerdo comercial de 60 mil millones de dólares entre EE. UU. y China traerá la calma esperada a la economía mundial, o las tensiones sobre energía y tecnología provocarán una nueva guerra comercial? ¿Cómo cree que estos acuerdos Asia Central y los mercados de Uzbekistán se verán afectados? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis sobre este importante giro en el comercio mundial!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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