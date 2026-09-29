Paso revolucionario en la CEI: se registran los primeros criptobancos oficiales en Bielorrusia

Se ha creado un precedente histórico para la región de la CEI en el sector financiero y tecnológico de Bielorrusia: por primera vez en la historia del país, dos empresas han sido registradas como residentes con el estatus oficial de «criptobanco» en el Parque de Altas Tecnologías (PVT) de Bielorrusia. Esta importante decisión se tomó tras la reunión del Consejo de Supervisión del Gobierno, presidida por el Primer Ministro Aleksandr Turchin, el 28 de septiembre.

El jefe del gobierno destacó que, para implementar el decreto del jefe de Estado sobre las actividades de los criptobancos que entró en vigor en julio, la base legislativa y las normas del Banco Nacional se elaboraron minuciosamente durante más de seis meses. Anna Ryabova, jefa de la secretaría del Consejo de Supervisión del PVT, informó que estos criptobancos obtendrán primero el estatus de residente del Parque y, en una etapa posterior, serán acreditados por el Banco Nacional e inscritos en el registro. Cabe recordar que estas organizaciones operarán bajo los estrictos requisitos establecidos para las instituciones de crédito y financiación no bancarias.

«Dos primeros criptobancos, acreditación del Banco Nacional y decreto de julio»: 5 hechos clave

Los hechos oficiales más importantes sobre la legalización de los criptobancos en Bielorrusia:

Los primeros criptobancos en la historia del país: Por primera vez, dos organizaciones financieras recibieron el estatus oficial de residente de criptobanco en el Parque de Altas Tecnologías;

Reunión presidida por el Primer Ministro: La histórica decisión fue confirmada oficialmente el 28 de septiembre en el Consejo de Supervisión del PVT bajo el liderazgo del Primer Ministro Aleksandr Turchin;

Sistema de legalización en dos etapas: Los criptobancos obtienen primero el estatus de residente del PVT y luego son acreditados por el Banco Nacional de Bielorrusia;

Ejecución del decreto presidencial: El decreto sobre tokens y el mercado cripto, firmado por el presidente Aleksandr Lukashenko el 16 de enero y que entró en vigor en julio, se ha implementado plenamente en la práctica;

Requisitos estrictos de control financiero: Las nuevas organizaciones cumplen estrictamente con todas las leyes financieras estatales y las reglas del PVT, al igual que las instituciones de crédito y financiación no bancarias (NBKO).

Clasificación de la creación y los parámetros legales de los criptobancos en Bielorrusia

Indicadores clave de la nueva institución de criptobanco creada sobre la base del PVT:

Criterios y orientaciones Estatus legal y práctico Importancia para el mercado y la región Organizaciones registradas 2 primeros criptobancos (estatus de residente del PVT) Legalización completa de criptoactivos a nivel bancario en la zona de la CEI Base legal y documento de referencia Decreto del jefe de Estado del 16 de enero (entró en vigor en julio) Integración de tokens y activos digitales en un marco legal claro Mecanismo de gestión y control Gobierno, Consejo de Supervisión del PVT y Banco Nacional Garantía estatal de alto nivel y transparencia Etapas de inicio de actividades 1. Residencia en el PVT → 2. Acreditación del Banco Nacional Eliminación completa de riesgos de transacciones ilegales y fraude Estándares de regulación Legislación sobre instituciones de crédito y financiación no bancarias (NBKO) Integración completa con el sistema bancario tradicional y responsabilidad estricta

Experticia en Fintech y economía digital: ¿Por qué esta decisión transforma a los bancos tradicionales?

Conclusiones de expertos internacionales en Fintech, especialistas del mercado cripto y economistas:

«De la zona gris al banco estatal en la CEI»: En el espacio postsoviético, la mayoría de los países imponen prohibiciones a los criptoactivos o los limitan solo a operaciones bursátiles; Bielorrusia se ha convertido en el primer país en integrar plenamente los criptoactivos en el sistema de crédito y financiación, introduciendo la institución de «criptobanco» en la legislación;

Puente para inversiones y flujos de capital: Los criptobancos residentes del PVT permiten a los inversores internacionales vincular criptomonedas con cuentas bancarias oficiales y obtener créditos y garantías basados en tokens; esto puede convertirse en una herramienta importante para formar cadenas de liquidación internacionales alternativas en el contexto de sanciones externas;

Filtro del Banco Nacional y equilibrio de seguridad: La inscripción directa de los criptobancos en el registro del Banco Nacional y la aplicación de los requisitos NBKO garantizan que los fondos de la población y las empresas no desaparezcan; esta experiencia podría servir como modelo práctico listo para usar para Uzbekistán y otros países de Asia Central en la creación de bancos digitales en el futuro.

¿En su opinión, la aparición de los criptobancos desplazará a los servicios bancarios tradicionales o seguirán siendo instituciones especializadas para los poseedores de activos digitales? En Uzbekistán ¿existe también la necesidad de abrir este tipo de criptobancos? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta el análisis de este evento histórico en el mundo Fintech con todos los interesados!