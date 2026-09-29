El Pentágono firma un contrato de 21 mil millones de dólares: ¿Comienza la escasez de armas en el ejército de EE. UU.?

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (Pentágono) ha firmado un contrato estratégico por un valor total de 20.700 millones de dólares con el gigante de la industria militar RTX Corp. (filial de Raytheon). Según el anuncio oficial del Pentágono, este importante acuerdo, previsto para cinco años (con opción a dos años más), contempla duplicar la producción de misiles aire-aire, en particular los modernos misiles AMRAAM.

Los medios de comunicación estadounidenses señalan que esta decisión fue tomada por la administración del presidente Donald Trump como parte de un plan de emergencia para resolver la escasez de armamento causada por las intensas operaciones militares con Irán. Según datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), las fuerzas armadas de EE. UU. han consumido en solo dos meses un tercio de sus misiles de crucero Tomahawk (más de 1.000) y casi la mitad de sus misiles interceptores Patriot. La reposición total de las reservas requeriría al menos 3 años.

«20.7 mil millones de dólares, 1.000 Tomahawk consumidos y 3 años de vacío»: 5 hechos clave

Los hechos más importantes sobre la crisis de reservas en la industria militar estadounidense y el nuevo mega-contrato:

El mega-acuerdo de 20.7 mil millones de dólares: El Pentágono y RTX (Raytheon) acordaron duplicar la producción de misiles aire-aire AMRAAM en un plazo de 5+2 años;

Las reservas se agotan debido a la guerra en Irán: En solo 2 meses de combate, se lanzaron más de 1.000 misiles Tomahawk, consumiendo un tercio de las existencias en almacén;

Se utilizó la mitad de los sistemas Patriot: Según el centro de análisis CSIS, se ha utilizado cerca del 50% de los misiles Patriot, los más valiosos del sistema de defensa aérea de EE. UU.;

Ritmo de producción lento: Aunque las fábricas trabajan día y noche, el Wall Street Journal informa que este año solo se producirán 400 Tomahawk, en lugar del objetivo anual de 1.000;

Plazo de recuperación de al menos 3 años: Los expertos declararon que se necesitarán 3 años o más para reponer completamente las reservas de Patriot, THAAD, SM-3, SM-6 y AMRAAM.

Clasificación de la crisis de la industria militar y las reservas de armas de EE. UU.

Análisis de las compras del Pentágono, los recursos consumidos y las capacidades de recuperación:

Tipo de arma y sistema Tasa de consumo (en el conflicto de Irán) Nuevos contratos y plan de producción Tiempo de recuperación total de la reserva AMRAAM (misiles aire-aire) Consumidos en cantidades récord por la aviación de combate Contrato de 20.7 mil millones con RTX (la producción se duplica) Proceso de producción regular de 5+2 años Tomahawk (misiles de crucero) Más de 1.000 consumidos (un tercio de la reserva total) Contrato de 23 mil millones firmado en agosto (objetivo 1000/año, en la práctica 400) 3 años o más Patriot (misiles interceptores ZRK) Se consumió la mitad (50%) de la reserva existente Lockheed Martin contrata personal para triplicar la producción en Arkansas Se requieren 3-4 años de capacidad continua Sistemas SM-3, SM-6 y THAAD Reducción drástica, mayores necesidades de la flota y defensa antiaérea Boeing, Northrop Grumman y L3Harris construyen nuevas plantas Se requieren más de 3 años

Experticia militar e industrial: ¿Por qué el ejército más poderoso del mundo enfrenta escasez?

Conclusiones de analistas militares, expertos en armamento y especialistas en logística:

«El alto costo de las guerras de alta precisión»: En las guerras modernas, se consumen miles de misiles de crucero y antiaéreos de alta precisión en pocas semanas; sin embargo, producir armas tan complejas no ocurre de la noche a la mañana: los microchips, la óptica y los motores dependen de cadenas de suministro globales y solo pueden fabricarse por docenas al mes;

Debilidad industrial y «presión de la administración Trump»: A pesar de los fondos de 20.7 y 23 mil millones, las capacidades son limitadas; aunque la planta de RTX en Arizona trabaje 24 horas, producir solo 400 Tomahawk significa que el complejo militar-industrial de EE. UU. no ha pasado de una economía de paz a una de guerra;

Riesgo de vacío geopolítico global: El consumo drástico de reservas en las operaciones en Irán podría dejar a EE. UU. estratégicamente vulnerable en otras regiones, como Asia-Pacífico y Taiwán; ya que sistemas como SM-6, Patriot y AMRAAM son el escudo de protección global de EE. UU. y sus aliados.

¿Cree que el complejo militar-industrial de EE. UU. podrá reponer sus reservas rápidamente mediante contratos multimillonarios o esta escasez afectará la posición global de Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo cree que durará la tensión militar con Irán? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis esencial sobre la seguridad mundial!