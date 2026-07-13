Al borde de una nueva guerra en el estrecho de Ormuz: EE. UU. ataca a Irán

La situación político-militar en Oriente Medio ha llegado a su punto crítico. El Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado oficialmente nuevos ataques aéreos contra objetivos en territorio iraní cerca del estrecho de Ormuz. Washington afirma que esta operación tiene como objetivo limitar la capacidad de Irán para amenazar a los buques civiles y comerciales.

La situación en la región se ha agravado tras este importante enfrentamiento militar. Zamin.uz presenta los detalles más candentes de los acontecimientos.

Fuertes explosiones y víctimas en ciudades iraníes

Según el CENTCOM, los últimos ataques aéreos se llevaron a cabo bajo órdenes directas del presidente estadounidense Donald Trump. Los ataques tienen como objetivo garantizar la seguridad de los buques que navegan libremente por el estrecho de Ormuz.

Según la televisión estatal iraní (IRIB), se han producido terribles explosiones en las siguientes zonas:

Bandar Abbas la parte occidental de la ciudad portuaria;

Sirik los alrededores de la ciudad;

la isla de Qeshm y adyacente al estrecho Jask la ciudad.

Según una declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas en la isla de Qeshm tras el ataque estadounidense.

Amenaza de cierre del estrecho: el comercio mundial de petróleo en peligro

Tras el conflicto, el CGRI emitió una declaración que podría golpear la economía mundial. Según esta, el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del comercio mundial de petróleo, «permanecerá cerrado hasta que termine la injerencia estadounidense en la región» fue anunciado.

Sin embargo, la parte estadounidense rechazó inmediatamente esta afirmación. El CENTCOM y el presidente Donald Trump subrayaron que el estrecho no está bajo control iraní y que el tráfico marítimo internacional continúa con normalidad.

Ataques de represalia de Irán contra instalaciones estadounidenses en países vecinos

El 12 de julio, el ejército estadounidense atacó cerca de 140 objetivos militares en territorio iraní (incluidos depósitos de misiles y drones). Esta fue la respuesta de EE. UU. al GFS Galaxy ataque iraní contra el buque portacontenedores.

En respuesta, Teherán no se quedó de brazos cruzados. Irán anunció que había lanzado ataques con misiles contra objetivos utilizados por el ejército estadounidense en dirección a Qatar, Omán y Jordania. Los principales objetivos atacados fueron:

La base aérea de Al-Udeid en Qatar Las instalaciones del puerto de Duqm en Omán

Teherán también afirma que otro buque ha quedado fuera de servicio en el estrecho de Ormuz.

Tregua rota: Trump cancela el acuerdo

En realidad, el 17 de junio de este año se había firmado un acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre paz y navegación segura. Pero a partir del 25 de junio, la situación volvió a tensarse. Las partes se acusan mutuamente de violar la tregua.

En la reciente cumbre de la OTAN, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que el memorando de entendimiento con Irán había perdido su validez y que se restablecían las sanciones petroleras contra Irán. Las negociaciones a puerta cerrada del 11 de julio no dieron resultado alguno.

Breve cronología del conflicto: