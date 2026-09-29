Lamine Yamal ha elegido: ¿Messi, Pelé o Maradona?

El extremo del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, dio una respuesta clara a la pregunta sobre quién es el mejor jugador de la historia del fútbol. Al elegir entre tres leyendas —Lionel Messi, Pelé y Diego Maradona—, la joven estrella señaló, como era de esperar, a uno de los nombres más grandes de la historia del FC Barcelona.

Según Yamal, entre los jugadores que ha visto y observado personalmente, Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia .

«¿Messi, Pelé o Maradona?»

A Yamal le preguntaron comparando a las tres grandes estrellas de la historia del fútbol: Lionel Messi, Pelé y Diego Maradona.

Explicó su elección sin dudarlo.

«Basándome en lo que he visto, diría que Messi es el mejor futbolista de la historia».

Yamal vinculó esta opinión con los resultados logrados por Messi a lo largo de su carrera.

«Porque ha logrado mucho hasta ahora y sigue haciéndolo».

Esta opinión del joven jugador se complementa con su admiración previa por Messi. Yamal ya había descrito a Messi como un jugador único, afirmando que «no habrá otro jugador como Leo Messi».

Para Yamal, Messi no es solo una leyenda del fútbol

El respeto de Yamal por Messi está naturalmente ligado al entorno del FC Barcelona.

Formado en La Masia, la academia del club catalán, el desarrollo profesional de Yamal está estrechamente vinculado al FC Barcelona. Por ello, la influencia de Messi, quien ocupa un lugar especial en la historia del club, es significativa para la nueva generación.

El propio Yamal ha mencionado a Messi y Ronaldinho, en lugar de Messi y Ronaldo, como sus mayores fuentes de inspiración en el fútbol. Ha declarado que aprecia especialmente su capacidad para dar alegría a los aficionados y demostrar un estilo único.

Es interesante destacar que Yamal también está haciendo historia

Aunque es todavía muy joven, Lamine Yamal ya ha atraído mucha atención al más alto nivel del fútbol.

La velocidad, la técnica, el regate y la capacidad de tomar decisiones independientes en el campo juegan un papel importante en su juego. Yamal considera su propio estilo como su mayor ventaja en el fútbol.

Desde esta perspectiva, su opinión sobre Messi plantea otra pregunta interesante: ¿Podrá Yamal, quien se inspira en Messi en el fútbol actual, unirse también a las filas de los mejores jugadores de la historia en el futuro?

Es demasiado pronto para responder a esta pregunta. Pero una cosa es segura: el camino de Yamal en el fútbol apenas comienza y comparte un vínculo histórico especial en el FC Barcelona con Messi, a quien hoy califica de leyenda.

Yamal ha hecho su elección: a sus ojos, el mejor jugador de la historia del fútbol es Lionel Messi.