Oriente Próximo: Israel y Hezbolá alcanzan un acuerdo de alto el fuego

Se ha observado un giro político importante para mitigar las tensiones en Oriente Próximo. Como resultado de negociaciones multilaterales mediadas por Estados Unidos y Qatar, Israel y el movimiento libanés Hezbolá han llegado a un acuerdo de alto el fuego.

Los observadores internacionales consideran esta tregua como un primer paso serio para apagar el fuego de una guerra a gran escala en la región y regular las relaciones entre Washington y Teherán.

Cronología de la tregua y eventos principales

La cadena de acontecimientos de los últimos días ha sido la siguiente :

Fecha Detalles del evento 17 de junio Se firmó un memorando de entendimiento a distancia entre Estados Unidos e Irán que prevé un alto el fuego inmediato en todos los frentes. 19 de junio Israel y Hezbolá aceptaron el régimen de alto el fuego a partir de la segunda mitad del día. La reunión entre EE. UU. e Irán en Suiza fue pospuesta debido a los enfrentamientos en el Líbano. Próximos 60 días Una etapa crucial en la que las partes deben elaborar un acuerdo de paz definitivo basado en su entendimiento mutuo.

Condiciones del acuerdo y situación real sobre el terreno

Aunque la tregua ha entrado en vigor, no hay una calma total en la línea del frente. Los aspectos importantes de la situación son los siguientes :

Posición del ejército de defensa : A pesar de la tregua, el ejército de defensa de Israel (FDI) mantiene sus posiciones en las zonas sur del Líbano.

Posición de Israel : «Si Hezbolá no ataca, nosotros tampoco continuaremos las acciones militares». — Alto funcionario israelí.

Enfrentamientos en las primeras horas : Fuentes libanesas afirman que Israel lanzó más de 10 ataques aéreos en la primera hora del inicio de la tregua y que dos personas murieron debido a un ataque de drones. Israel rechaza estas acusaciones, subrayando que el acuerdo no ha sido violado.

Gran política: Washington, Teherán y el factor Trump

Detrás de esta tregua en el Líbano hay un gran intercambio geopolítico entre Estados Unidos e Irán. Según Hasan Fadlallah, representante de Hezbolá, Irán ha puesto el alto el fuego en el frente libanés como condición principal para continuar las negociaciones con EE. UU.

Actualmente, la situación ha pasado a un régimen de espera bilateral :

Posición de Teherán : Irán desea ver la implementación práctica de las promesas de Estados Unidos antes de pasar a la siguiente etapa del memorando de entendimiento.

Reacción de Donald Trump : Tras la posposición de la reunión en Suiza, Trump criticó a la dirección iraní y afirmó en tono firme que solo Washington determinará cómo se desarrollará el proceso de los próximos 60 días.

En este momento, este plazo de 60 días será un periodo decisivo que determinará si se establece una paz sólida en la región o si los enfrentamientos se intensifican con nueva fuerza. Continuaremos siguiendo la evolución de la situación.