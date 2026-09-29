Claude Sonnet 5.5 presentado: el modelo es mucho más rápido

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Claude Sonnet 5.5 presentado: el modelo es mucho más rápido

Claude Sonnet 5.5 ha sido presentado como un modelo de nueva generación. Según la empresa, el nuevo modelo es un 30 % más rápido que el Sonnet 5 y su precio también se ha reducido en un 30 %.

También se han publicado los resultados de las pruebas sobre las capacidades de programación y uso de computadoras del nuevo modelo. En la prueba Terminal-Bench 4.0, Claude Sonnet 5.5 registró un 70,6 %. Esta cifra fue del 10,3 % en el Sonnet 5. Por su parte, Opus 5.5 obtuvo un 66,4 % en dicha prueba.

En la prueba FrontierCode 1.1, Sonnet 5.5 registró un 46,2 % en modo máximo y un 52,1 % en modo alto. El resultado de Sonnet 5 fue del 42,4 %, mientras que el de Opus 5.5 fue del 54,4 %.

En la prueba CursorBench 4.0, Sonnet 5.5 obtuvo un 55,5 %, mientras que Sonnet 5 se quedó en el 34,1 %. Opus 5.5 registró un 57,8 %.

En la prueba GDPval-AA, que evalúa tareas basadas en el conocimiento, Sonnet 5.5 obtuvo 1844 puntos y Sonnet 5 obtuvo 1449 puntos. En la prueba OSWorld 2.1 sobre el uso de computadoras, el nuevo modelo registró un 80,1 %.

En la prueba de reconocimiento de diagramas visuales, Sonnet 5.5 obtuvo un 61,6 %. Esta cifra fue del 15,6 % en el Sonnet 5.

La información presentada sobre el nuevo modelo destaca sus capacidades en programación, tareas basadas en el conocimiento, uso de computadoras y análisis de datos visuales.

ClaudeProgramaciónInteligencia ArtificialModeloTecnología
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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