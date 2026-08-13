Por primera vez en 16 años, tres personas serán ejecutadas el mismo día en Estados Unidos

·13·Mundo
Por primera vez en 16 años, tres personas serán ejecutadas el mismo día en Estados Unidos

Está previsto ejecutar a tres presos en Estados Unidos el mismo día. Podría ser el primer caso de este tipo en el país en 16 años.

La pena de muerte en tres estados

En los estados de Tennessee, Alabama y Oklahoma, se espera ejecutar el mismo día las sentencias de tres presos condenados a muerte por asesinato.

Este caso ha vuelto a poner la pena de muerte en el centro del debate en Estados Unidos.

Aumenta la pena de muerte

En los últimos años, también se ha registrado un aumento del número de presos condenados a muerte en Estados Unidos. Las próximas tres ejecuciones vuelven a demostrar que esta pena sigue aplicándose en el país.

¿Crees que la pena de muerte es una medida eficaz contra la delincuencia? Escribe tu opinión y comparte la noticia.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La «lucha» de un joven de Daguestán con un oso sacude Internet (video)La «lucha» de un joven de Daguestán con un oso sacude Internet (video)Hoy, 14:17Su exnovio hizo que se tatuara su nombre 250 veces en el cuerpoSu exnovio hizo que se tatuara su nombre 250 veces en el cuerpoHoy, 12:22Ayer se observó en Europa el primer eclipse solar total del siglo XXIAyer se observó en Europa el primer eclipse solar total del siglo XXIHoy, 11:52Un tiburón devorador de hombres aparece inesperadamente frente a MassachusettsUn tiburón devorador de hombres aparece inesperadamente frente a MassachusettsHoy, 11:34Un visitante insólito en una playa egipcia sorprendió a los turistas (video)Un visitante insólito en una playa egipcia sorprendió a los turistas (video)Hoy, 11:33Reveladas las misteriosas razones del acercamiento entre Vučić y ZelenskiReveladas las misteriosas razones del acercamiento entre Vučić y ZelenskiHoy, 11:09
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones