Por primera vez en 16 años, tres personas serán ejecutadas el mismo día en Estados Unidos

Está previsto ejecutar a tres presos en Estados Unidos el mismo día. Podría ser el primer caso de este tipo en el país en 16 años.

La pena de muerte en tres estados

En los estados de Tennessee, Alabama y Oklahoma, se espera ejecutar el mismo día las sentencias de tres presos condenados a muerte por asesinato.

Este caso ha vuelto a poner la pena de muerte en el centro del debate en Estados Unidos.

Aumenta la pena de muerte

En los últimos años, también se ha registrado un aumento del número de presos condenados a muerte en Estados Unidos. Las próximas tres ejecuciones vuelven a demostrar que esta pena sigue aplicándose en el país.

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