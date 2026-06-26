Ejecución histórica en Florida: ejecutan al preso más anciano

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Ejecución histórica en Florida: ejecutan al preso más anciano

En el estado de Florida, EE. UU., se ha ejecutado la pena de muerte de Dusty Ray Spencer, de 74 años. De este modo, se convierte en el preso más anciano ejecutado en la historia del estado.

Spencer fue declarado culpable del asesinato a puñaladas de su esposa, Karen Spencer, en 1992. La sentencia se llevó a cabo el 25 de junio en una prisión de Florida mediante inyección letal.

Según los informes, nueve condenados han sido ejecutados en Florida en lo que va de año.

Asimismo, está prevista para el próximo mes la ejecución de otro preso de 74 años, Dennis Sochor.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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