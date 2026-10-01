En EE. UU., 275 sacerdotes abusaron de 944 niños

En tres diócesis católicas del estado de Massachusetts, EE. UU., se determinó que 275 sacerdotes abusaron sexualmente de 944 niños. Así lo informó el reporte de la investigación realizada por la Fiscalía General del estado.

La investigación abarcó las diócesis de Fall River, Springfield y Worcester. La mayoría de los casos detallados en el informe ocurrieron antes de 2002.

La fiscal general Andrea Joy Campbell afirmó que la dirección de las diócesis estuvo al tanto durante años de los abusos cometidos por los sacerdotes contra menores. En algunos casos, se señaló que se priorizó la reputación de la Iglesia por encima de la seguridad de los niños.

La investigación comenzó en 2019. Durante el proceso, la fiscalía contactó tres veces a los fiscales locales, lo que resultó en una acusación formal en la diócesis de Worcester. En otros casos, no se iniciaron acciones penales debido a la prescripción de los delitos o porque los actos no eran considerados criminales en aquel momento.

Los líderes de las tres diócesis pidieron disculpas a las víctimas y declararon que se están tomando medidas para fortalecer la seguridad infantil y mejorar los protocolos existentes.

La fiscal general instó a realizar cambios legislativos para ampliar las posibilidades de que las víctimas de abuso sexual infantil presenten demandas civiles.