Una reclusa sobrevive tras recibir dos dosis de veneno letal

En el estado de Tennessee, Estados Unidos, la ejecución de Christa Gail Pike, condenada a muerte por un asesinato cometido en 1995, tuvo un desenlace inesperado. A pesar de que se le administraron dos dosis de la sustancia letal, la reclusa no falleció.

Pike, de 50 años, fue trasladada de la cámara de ejecución a un hospital en ambulancia. Sus abogados confirmaron que sigue viva, pero no se ha proporcionado información sobre su estado actual.

Pike debía ser ejecutada el 1 de octubre. Sin embargo, poco antes de que comenzara el proceso, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de EE. UU. suspendió la ejecución. El tribunal señaló que se necesitaba tiempo para revisar si las denuncias de Pike sobre abusos sexuales en su infancia fueron debidamente consideradas durante el proceso de sentencia.

La Fiscalía General apeló la decisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Posteriormente, la Corte Suprema autorizó la continuación de la ejecución. Tres jueces liberales, incluida Sonia Sotomayor, se opusieron a la decisión.

Los abogados de Pike presentaron una petición de emergencia ante la Corte Suprema, alegando que el proceso de ejecución le causó un «sufrimiento innecesario». Solicitaron que se le brindara atención médica para salvar su vida.

¿Qué crimen cometió Pike?

Christa Gail Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido el 12 de enero de 1995.

Según los fiscales, Pike temía que Slemmer intentara quitarle a su novio y la llevó a una zona boscosa. Se determinó que el entonces novio de Pike también participó en el asesinato. Él fue condenado a cadena perpetua.

A Pike, por su parte, se le impuso la pena de muerte. Posteriormente, se le diagnosticaron varios trastornos mentales. Sus defensores han argumentado que, dado que tenía 18 años en el momento del crimen, su estado mental y los graves abusos sufridos en su infancia debieron ser considerados al dictar la sentencia.

Pike no ha negado haber cometido el asesinato. En una petición de clemencia, declaró que su intención era discutir con Slemmer, pero que la situación se salió de control.

May Martinez, madre de Slemmer, esperó décadas para que se hiciera justicia por la muerte de su hija. Se había preparado para viajar a Tennessee y presenciar la ejecución.

Desde que se restableció la pena de muerte en EE. UU. en 1976, 18 mujeres han sido ejecutadas. Esto representa aproximadamente el 1 % de todas las ejecuciones en el país.

Si la ejecución de Pike se hubiera llevado a cabo, habría sido la persona número 30 ejecutada en EE. UU. en 2026 y la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.