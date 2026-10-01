Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección de Portugal antes del partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca ha provocado grandes críticas en la comunidad futbolística del país. Según la información publicada por A Bola, esta situación no solo ha provocado cambios en la plantilla, sino también una caída drástica en el número de seguidores en las redes sociales del equipo. Así lo informa Goal.com .

En el encuentro que se disputará en el estadio Parken de Copenhague, la legendaria camiseta número 7 de Ronaldo no quedará vacante. Según el reglamento de la Liga de Naciones, los jugadores inscritos en el acta del partido deben llevar números del 1 al 23. Por ello, la selección de Portugal no podía dejar su número libre a pesar de la ausencia temporal de Cristiano Ronaldo.

Rafael Leão con el número 7 y las bajas en la convocatoria

Debido a las exigencias reglamentarias, la camiseta número 7 de Portugal para el duelo contra Dinamarca fue asignada al delantero Rafael Leão. Cabe recordar que este jugador fichó por el Galatasaray procedente del AC Milan durante el mercado de verano.

Sin embargo, la selección no se limitó a los cambios relacionados con Cristiano Ronaldo. Francisco Conceição, al igual que el exdelantero del Real Madrid, Juventus y Manchester United, no fue incluido en la convocatoria debido a una lesión en el muslo. Aunque las pruebas médicas descartaron una rotura grave, el cuerpo técnico decidió no correr riesgos.

Pérdidas en redes sociales y reacción de los aficionados

Según informa B24, la polémica por la salida de Cristiano Ronaldo ha causado un daño considerable a la Federación Portuguesa de Fútbol. En concreto, las cuentas oficiales de la selección perdieron cerca de medio millón de seguidores (500.000) en apenas unas horas.

Según los resultados de una encuesta realizada por A Bola, los aficionados locales consideran principalmente a Cristiano Ronaldo como el responsable de la situación. Concretamente, el 78,2 % de los encuestados criticó al delantero del Al Nassr, mientras que el 13,7 % señaló al entrenador Jorge Jesus y el 8,1 % al presidente de la federación, Pedro Proença.