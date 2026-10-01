Alto índice de defectos en la producción del iPhone Duo

Según fuentes de la cadena de suministro citadas por Jiemian News, el primer dispositivo plegable de Apple, iPhone Duo , se enfrenta a graves dificultades durante su proceso de producción en masa. Actualmente, la tasa de rendimiento en las líneas de ensamblaje de las fábricas de Foxconn apenas supera el 60 %, lo que demuestra los complejos obstáculos tecnológicos a los que se enfrentan los fabricantes. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Los expertos señalan que este problema no se debe a un defecto específico, sino a la necesidad de ajustar todo el sistema de producción para este nuevo tipo de dispositivo. Dado que el iPhone Duo es el primer dispositivo plegable masivo de Apple, Foxconn debe coordinar simultáneamente los equipos, los procesos tecnológicos y los parámetros de ensamblaje. Si los estándares de calidad actuales no cambian, alcanzar un nivel de producción masiva estable podría tomar de seis meses a un año.

Complejidades técnicas y plegado perfecto

El enfoque principal de la producción se centra en hacer que la marca de plegado en la pantalla interna sea lo menos visible posible. Para este fin, no solo se utiliza un vidrio especial UTG (Ultra Thin Glass) con nanotextura, sino también un complejo sistema de bisagras compuesto por más de cien componentes. Cada elemento requiere una precisión extrema, ya que la más mínima desviación puede dejar una marca notable en la pantalla o provocar su hundimiento.

El cuerpo del dispositivo está diseñado para ser extremadamente delgado, con solo 5,2 milímetros cuando está desplegado. Gracias a la bisagra central, las baterías, la placa base y el sistema de refrigeración se distribuyen a ambos lados. Socios chinos, incluidos Lens Technology, Lingyi y Zhuhai Guanyu, participan activamente en el proceso suministrando componentes clave, como el vidrio UTG y las celdas de batería.

Retrasos en el lanzamiento y planes

Estas dificultades tecnológicas explican por qué el periodo entre la presentación y el inicio de las ventas es significativamente más largo de lo habitual. Para el, presentado el 10 de septiembre, se prevé que los pedidos anticipados comiencen el 16 de octubre y las ventas el 23 de octubre. Por lo tanto, el periodo entre el anuncio y la disponibilidad comercial es de 43 días, mientras que para los flagships habituales suele ser de unos diez días.

Según las fuentes, Apple planea formar un inventario global de aproximadamente 6 a 8 millones de unidades de iPhone Duo durante 2026. Se espera que más de 5 millones de dispositivos se entreguen a socios minoristas. A modo de comparación, algunos modelos Pro y Pro Max alcanzan entre 20 y 30 millones de unidades entregadas a lo largo de todo su ciclo de vida.