Nokia e ICEYE crean un sistema de comunicación por satélite soberano para los Estados

La empresa espacial finlandesa ICEYE y Nokia han llegado a un acuerdo para crear conjuntamente sistemas de comunicación por satélite en órbita baja seguros para clientes gubernamentales. Según ixbt.com, el lanzamiento de los primeros satélites de telecomunicaciones en el marco de este proyecto está previsto para 2028, y se espera que se convierta en una alternativa específica a los sistemas comerciales globales como Starlink. Esto es lo que informa Ixbt.com informa .

La idea principal del proyecto es construir una infraestructura satelital soberana totalmente controlada por el Estado en cuestión. El cliente podrá gestionar de forma independiente los satélites, el segmento terrestre y los terminales de usuario sin depender de las condiciones de un operador comercial externo.

Sistema destinado a la defensa y situaciones de emergencia

La nueva red de comunicación está destinada principalmente a las necesidades de defensa, seguridad fronteriza, servicios de emergencia y la gestión de desastres naturales y tecnológicos. En caso de daños, sobrecarga o fallo total de las redes móviles y cableadas terrestres, esta comunicación por satélite debe proporcionar un canal de respaldo fiable.

Será posible concentrar los recursos de la red en áreas prioritarias según las necesidades actuales. ICEYE y Nokia prometen un alto ancho de banda y baja latencia. Al mismo tiempo, el nuevo sistema no sustituirá totalmente a las redes militares o gubernamentales existentes, sino que proporcionará cobertura adicional y canales de respaldo.

Cooperación entre empresas

Como parte de esta asociación, ICEYE aporta su experiencia en la creación y operación de constelaciones de satélites, mientras que Nokia proporciona tecnologías de redes de telecomunicaciones seguras. Las partes pretenden integrar los satélites de órbita baja, la infraestructura terrestre y los terminales seguros en un sistema de comunicación unificado.

Cabe recordar que ICEYE ya ofrece a clientes gubernamentales sus propios sistemas de satélites de observación de la Tierra. La empresa opera una constelación de radares de apertura sintética (SAR) que permiten obtener imágenes de la superficie independientemente de la hora del día o de la cobertura nubosa. El nuevo proyecto iniciado con Nokia amplía significativamente este ámbito gracias a la comunicación por satélite.