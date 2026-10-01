Se confirma que un corazón trasplantado adopta la edad biológica de su nuevo dueño

Investigadores de la Harvard Medical School han realizado un descubrimiento científico que podría cambiar por completo el criterio principal utilizado en la selección de corazones de donantes: la edad. Según ixbt.com, los experimentos y análisis clínicos han demostrado que un corazón trasplantado se adapta a la edad biológica del nuevo organismo, independientemente de la edad real del donante. Así lo informa Ixbt.com comunica .

Los científicos realizaron inicialmente una serie de trasplantes heterocrónicos utilizando un modelo especial de ratones. Se trasplantaron corazones entre roedores de diferentes edades, genéticamente idénticos. Tras cuatro a seis meses, se evaluó la edad biológica de los órganos mediante tres relojes epigenéticos que analizan los patrones de metilación del ADN.

Los resultados mostraron que los corazones jóvenes trasplantados a receptores de edad avanzada experimentaron un proceso de envejecimiento acelerado. Por el contrario, los corazones viejos en un organismo joven rejuvenecieron significativamente, disminuyendo su edad biológica. Curiosamente, este efecto solo afectó al órgano trasplantado; los demás tejidos del receptor no cambiaron su edad.

Actividad genética y cambios a nivel celular

El análisis del transcriptoma reveló los mecanismos precisos de este proceso. Mientras que en los corazones jóvenes implantados en organismos viejos se activaron las vías inflamatorias, en los corazones viejos de receptores jóvenes los procesos inflamatorios se suprimieron. Los cambios más notables se registraron en los procesos mitocondriales, cuya actividad disminuyó o se restauró según el envejecimiento o rejuvenecimiento del órgano.

Los científicos también verificaron estas conclusiones en humanos. Se analizaron muestras de archivo de biopsias de miocardio de 11 pacientes con diferencia de edad entre donante y receptor. Los relojes epigenéticos mostraron el mismo panorama: la edad biológica del corazón trasplantado no correspondía a la edad del donante, sino a la del receptor.

Importancia clínica y perspectivas futuras

Un año después, los ECG, ecocardiogramas y pruebas de esfuerzo cardiopulmonar realizados a cientos de pacientes confirmaron la relevancia clínica. La capacidad funcional pulmonar y el consumo de oxígeno, que suelen disminuir con la edad, dependían no de la edad del donante, sino de la del receptor. Por tanto, la capacidad física postoperatoria viene determinada por la edad del dueño del órgano.

Los autores destacan que el entorno sistémico del organismo es el factor principal que determina la edad biológica del tejido. Un entorno viejo acelera el daño molecular, mientras que uno joven lo ralentiza. Este descubrimiento abre el camino para optimizar la práctica de trasplantar corazones de mayor edad a receptores jóvenes ante la escasez de órganos.