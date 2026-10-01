Shahram Ahadov derrotado en la final: Uzbekistán suma otra plata

La delegación de Uzbekistán ha sumado una nueva medalla en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, Japón. En la categoría de -73 kg de judo masculino, Shahram Ahadov llegó a la final, pero cayó ante el representante de los EAU, Kazbek Naguchev, conformándose con la medalla de plata.

El atleta uzbeko tuvo la oportunidad de ganar el oro en la final. Sin embargo, en el combate decisivo, la suerte estuvo del lado de su oponente.

Medalla de plata para Shahram Ahadov

En la final de -73 kg, Shahram Ahadov se enfrentó al representante de los EAU, Kazbek Naguchev.

En el combate por el esperado oro, nuestro compatriota no pudo desplegar todo su potencial y terminó la competición en segundo lugar.

De esta manera, Ahadov se convirtió en medallista de plata en los Juegos Asiáticos.

Aunque el resultado final no le otorgó el oro, el hecho de que nuestro judoca terminara en el segundo escalón del podio es un nuevo logro para la delegación uzbeka.

El número de medallas de Uzbekistán llega a 55

Con la medalla de plata de Shahram Ahadov, el total de medallas de la delegación uzbeka en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya ha llegado a 55.

Hasta ahora, el balance de la delegación es de:

16 oros ,

20 platas ,

19 bronces. Los judocas

siguen sumando nuevos premios al medallero de Uzbekistán.

Ahora, toda la atención está en Marjona Nurullayeva

Tras la final de Shahram Ahadov, se avecina otro combate importante para el judo uzbeko.

En la categoría femenina de -63 kg, Marjona Nurullayeva competirá por la medalla de bronce.

Nuestra compatriota se enfrentará a la representante de Kazajistán, Esmigul Quyulova, en el combate decisivo.

Este enfrentamiento ofrece una nueva oportunidad de medalla para la delegación uzbeka. Por ello, los aficionados al judo esperan con ansias la actuación de Nurullayeva en el tatami.

La lucha por las medallas continúa en Aichi-Nagoya

Así, la delegación uzbeka suma otra medalla de plata. Shahram Ahadov completó con éxito el camino hasta la final y se convirtió en medallista de los Juegos Asiáticos.

Aunque se perdió la oportunidad del oro, la competición sigue en marcha para los atletas uzbekos.

Ahora es el turno de Marjona Nurullayeva en el tatami. Su combate por el bronce será otra cita clave donde el medallero de la delegación podría cambiar una vez más.