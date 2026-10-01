Satlyt recauda 8 millones de dólares para IA en el espacio

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Satlyt recauda 8 millones de dólares para IA en el espacio

La startup Satlyt, especializada en el procesamiento de datos y la implementación de tecnologías de IA en el espacio, ha recaudado 8 millones de dólares en una ronda de financiación semilla. Este logro permitirá a la empresa desarrollar un software que unifica modelos de IA en el espacio como una red única. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com y TechCrunch, el fundador de la startup, Rama Afullo, trabajó anteriormente en el negocio de computación en la nube de Google y en la red Starlink de SpaceX. Basándose en su experiencia, comprendió que el potencial de la potencia de cómputo en el espacio estaba subestimado y decidió llevar a cabo su idea.

Afullo propuso esta idea en su momento tanto a Google como a SpaceX, pero ambas empresas la rechazaron internamente. Tras ello, fundó Satlyt, con sede en Sunnyvale, California, y Nairobi, Kenia, para iniciar su propio negocio.

Mercado de tecnología espacial y nuevo enfoque

Actualmente, el interés por los centros de datos espaciales ha aumentado drásticamente. Mientras SpaceX se ha involucrado de lleno en proyectos de centros de datos orbitales, Google también está implementando su iniciativa de centro espacial Project Suncatcher. A diferencia de otras empresas, Satlyt ha declarado que no planea construir sus propios aparatos espaciales.

El equipo de la startup está creando un software especial que permite ejecutar modelos de IA en satélites de diversas compañías. Afullo comparó este enfoque con plataformas como VMWare o Snowflake, destacando que permite ejecutar programas complejos independientemente de la infraestructura base.

Según un representante de la empresa, si SpaceX actúa como el iPhone para el mercado de centros de datos orbitales, Satlyt aspira a ser un proveedor universal como Android en un ecosistema abierto. El software ya ha sido probado con éxito en dos misiones de prueba.

Eficiencia práctica y planes futuros

Los satélites suelen depender de centros de control en la Tierra para resolver problemas. Enviar datos a la Tierra es un proceso costoso y lento. La toma de decisiones autónoma mediante IA en el espacio proporciona un ahorro económico considerable.

A principios de este año, Satlyt instaló el modelo de IA Gemma, desarrollado por Google DeepMind, en un aparato espacial gestionado por Momentus. Este modelo redujo el volumen de transmisión de datos de errores de software en más de un 60 %, ahorrando cientos de miles de dólares al año por satélite.

En la próxima misión, el software de Satlyt comenzará a operar en un aparato espacial preparado por la startup india TakeMe2Space. En este proyecto participan socios como NASA, Stellerian y TakeMe2Space, quienes probarán protocolos de computación en la nube y trabajos de observación espacial.

Inteligencia ArtificialTecnologías EspacialesStartupSpaceXGoogle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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