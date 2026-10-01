Un punto de inflexión en el mundo tecnológico: ¿Por qué el nuevo acuerdo de IA se llama «constitución moral»?

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Un punto de inflexión en el mundo tecnológico: ¿Por qué el nuevo acuerdo de IA se llama «constitución moral»?

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial ha puesto sobre la mesa uno de los acuerdos más importantes en la historia de la humanidad. Los gigantes tecnológicos líderes del mundo han acordado adoptar un conjunto único de reglas fundamentales para el desarrollo seguro y el uso responsable de los sistemas de IA.

Este paso, destinado a controlar el desarrollo del sector y prevenir posibles amenazas, es calificado por expertos y políticos como la «constitución moral» del futuro digital.

La competencia a un lado: ¿Quiénes están en la alianza?

Seis grandes corporaciones, que compiten ferozmente en el mercado global y están a la vanguardia de la carrera tecnológica, se han unido por un objetivo común:

  • Google y Meta — propietarios de ecosistemas con miles de millones de usuarios;

  • Nvidia — principal fabricante de infraestructura de IA y chips de computación;

  • OpenAI así como Anthropic — creadores de sistemas inteligentes avanzados (ChatGPT, Claude);

  • xAI — el laboratorio de IA en desarrollo de Elon Musk.

La firma de protocolos de seguridad comunes por parte de estas empresas en una plataforma única servirá como un filtro internacional para evitar la propagación incontrolada de las tecnologías de IA.

La definición de Trump: «Casi una constitución»

Donald Trump, al destacar la importancia de este acuerdo, lo calificó como una etapa legal y ética totalmente nueva para la era de las tecnologías modernas:

  • Obligación moral: Trump describió las reglas adoptadas no como simples recomendaciones, sino como una alta «obligación moral» hacia la seguridad de la humanidad;

  • Fundamento legislativo: Señaló que este documento tiene el estatus de «casi una constitución» y que, en un futuro próximo, se convertirá en la base sólida de los estándares estatales oficiales y obligatorios para la gobernanza de la IA en EE. UU. y, probablemente, en todo el mundo.

La introducción de tales restricciones y normas de seguridad por parte de los líderes de la industria IT, en conjunto con los líderes gubernamentales, tiene como objetivo garantizar que la revolución tecnológica continúe bajo reglas precisas y no de forma anárquica.

GoogleMetaOpenAINvidiaInteligencia Artificial
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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