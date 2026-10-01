« Sin Ronaldo, no sois nada »: la hermana de Cristiano critica duramente a todo el país

Tras abandonar prematuramente la concentración de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo se encuentra en el centro de una polémica que ha escalado a nivel nacional y familiar. Elma Aveiro, hermana de la estrella, salió en su defensa calificando de «hipocresía y traición» el hecho de que el entrenador Jorge Jesus no cumpliera sus promesas.

En sus redes sociales, Aveiro lanzó una declaración de una agresividad sin precedentes, arremetiendo no solo contra el cuerpo técnico, sino también contra el público y la prensa portuguesa.

«Portugal merece volver al nivel de antes, donde a nadie le interesaba»

En su mensaje, Elma Aveiro destacó que los 20 años de servicio excepcional de su hermano no fueron valorados por el país, dejando estas duras palabras:

«Portugal merece volver a su estado mediocre de antes de Ronaldo, donde a nadie le interesaba. Cristiano merecía un gran respeto. La selección necesitaba una mejor organización».

«Somos envidiosos, despreciativos y mediocres»

La ira de su hermana no se limitó a la dirección deportiva. Acusó a los medios de comunicación y a la sociedad portuguesa de ingratitud:

Nivel de los medios: «Los medios portugueses merecen más competencia y menos rumores superficiales».

Crítica a la nación: «En cuanto al pueblo portugués... no merecen nada mejor en ningún ámbito. Somos envidiosos, despreciativos y mediocres».

Apoyo a su hermano: «Gracias por todo, CR7. ¡Te mereces mucho más que esto!»

¿Cuál es la raíz del conflicto?

Cristiano Ronaldoabandonó la concentración antes del partido contra Dinamarca en la Liga de Naciones debido a un conflicto con el entrenador Jorge Jesus. Tras hacerlo calentar 30 minutos sin darle minutos contra Noruega (2-1), el técnico insinuó que seguiría en el banquillo en el siguiente encuentro.

Tras este incidente, se informa que el jugador de 41 años ha decidido dejar la selección definitivamente. Las declaraciones de su familia confirman que la era de Ronaldo con la camiseta nacional termina en un conflicto profundo e irreversible.