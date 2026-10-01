Se siente traicionado: Cristiano Ronaldo no volverá a la selección de Portugal

Uno de los capítulos más brillantes y longevos de la historia del fútbol mundial se ha cerrado de forma irreversible. El delantero del Al-Nassr y capitán de la selección nacional Cristiano Ronaldo ha tomado la firme decisión de no volver a jugar con Portugal.

Según la información más reciente del diario deportivo líder O Jogo esta decisión de la estrella de 41 años es definitiva e irrevocable.

El desplante en Copenhague y el sentimiento de «traición»

Los acontecimientos dieron un giro drástico el 30 de septiembre en Copenhague. Antes del importante partido contra Dinamarca por la tercera jornada de la Nations League, el conflicto entre Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus alcanzó su punto máximo, y el capitán abandonó la concentración de urgencia.

Como revela el diario portugués, el motivo principal de esta drástica decisión fue que el legendario delantero se siente «traicionado» tras el incumplimiento de las promesas hechas por el cuerpo técnico. Ya no tiene intención de vestir la camiseta nacional.

Riesgo de suspensión de hasta 6 meses y sanciones económicas

Abandonar el equipo por cuenta propia podría tener graves consecuencias legales:

Sanción disciplinaria: De acuerdo con el reglamento de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), si un jugador convocado abandona la concentración sin causa justificada, puede ser sancionado con de 1 a 6 meses de inhabilitación para partidos oficiales;

Sanción económica: Además, se prevé la imposición de una multa oficial al jugador.

Sin embargo, para un jugador que ha decidido poner fin a su carrera, estas restricciones podrían carecer de importancia.

Una cima histórica inigualable

Aunque la despedida de Ronaldo de la selección ha sido dramática y polémica, sus registros acumulados durante más de 20 años permanecerán en la cima del fútbol mundial:

234 partidos: Récord mundial de más partidos disputados con una selección nacional;

146 goles: Máximo goleador absoluto en la historia de las selecciones nacionales.

La exestrella del Real Madrid ganó la Eurocopa 2016 y la Nations League 2019 con su país. El fin de esta era monumental en medio de un conflicto ha conmocionado a la comunidad futbolística mundial.