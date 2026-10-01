Cumbre de Silicon Valley en la Casa Blanca: Trump reúne a los «titanes» de la IA

Un encuentro inesperado y crucial, destinado a definir el futuro tecnológico, tuvo lugar en la capital estadounidense, Washington. Donald Trump organizó un almuerzo oficial y una recepción en la Casa Blanca para los directivos de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo.

En esta recepción especial celebrada el 29 de septiembre, todos los líderes clave de Silicon Valley se reunieron en torno a una mesa. La reunión no se limitó a un almuerzo amistoso; concluyó con la firma de un importante documento estratégico sobre la regulación de la industria de la inteligencia artificial (IA).

Multimillonarios en una misma mesa: ¿Quiénes participaron en el evento?

La élite del sector de la inteligencia artificial participó en este histórico almuerzo en la Casa Blanca:

Elon Musk — Fundador de Tesla, SpaceX y xAI;

Mark Zuckerberg — Director ejecutivo de Meta;

Sundar Pichai — Director ejecutivo de Google y Alphabet;

Jensen Huang — Director ejecutivo de Nvidia, líder absoluto del mercado de chips para IA;

Dario Amodei — Director del laboratorio de inteligencia artificial Anthropic (Claude);

Greg Brockman — Presidente de OpenAI, creador de ChatGPT.

La reunión de estos tecnogigantes, a menudo conocidos por su feroz competencia y sus intensos debates mediáticos, subrayó la gran importancia del evento.

Acuerdo común sobre la seguridad de la IA: el resultado principal

El resultado práctico más importante de la reunión fue la firma oficial de un acuerdo común sobre la seguridad de la inteligencia artificial entre las partes.

El documento tiene como objetivo garantizar la ciberseguridad en un contexto de desarrollo tecnológico sin precedentes, controlar los modelos de IA de manera responsable y establecer una cooperación entre el Estado y las grandes empresas informáticas en el mercado global.

Este diálogo cercano entre Donald Trump y los «titanes» de Silicon Valley demuestra el esfuerzo por fortalecer el liderazgo tecnológico de EE. UU. y anuncia una mayor atención estatal hacia la inteligencia artificial en los próximos años.