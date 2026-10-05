Una médica china abandona 20 años de carrera para abrir una panadería

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Una médica china abandona 20 años de carrera para abrir una panadería

Dong Min, una médica china, eligió un camino totalmente diferente tras más de 20 años de práctica médica. En 2023, a los 48 años, abrió en Wuhan una tienda de bollos tradicionales al vapor. Aunque la decisión fue inesperada, su nuevo negocio pronto ganó la atención de los clientes. En julio, Dong logró abrir un segundo punto de venta.

Se graduó de la facultad de medicina de la Universidad de Wuhan en 1999 y comenzó su carrera como ginecóloga en Shenzhen. Unos años después, regresó a Wuhan para ayudar a su familia. Más tarde, trabajó en un hospital local en Tianmen y se convirtió en la representante legal de la institución.

Según Dong, durante sus años como médica, no solo se dedicaba a tratar pacientes, sino que también lidiaba con muchos problemas adicionales, como exámenes y disputas médicas. Esto le generaba una fuerte presión psicológica.

La idea de su nuevo negocio le vino inspirada por una amiga que tenía una panadería. Hoy, aunque trabaja más de 10 horas al día, asegura sentirse feliz.

Dong MinUniversidad de WuhanPanadería de WuhanHospital de TianmenCambio de carrera
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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