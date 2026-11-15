Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos han mostrado claramente el profundo descontento del pueblo estadounidense con los dos años de presidencia de Donald Trump y la política republicana. Según el reconocido politólogo Kamoliddin Rabbimov en su Kun.uz columna en el sitio, los resultados de esta elección rompieron tradiciones, creando un panorama sorprendente. La victoria de los demócratas con un margen récord está generando muchos debates.

Tres conclusiones importantes de los resultados electorales

Tres conclusiones principales merecen atención respecto a este proceso político y las futuras elecciones:

Guerra contra Irán y fatiga pública: Los estadounidenses no solo están descontentos con la inflación, el encarecimiento del petróleo y los problemas socioeconómicos, sino también con el hecho de que Irán, considerado relativamente débil, haya tomado la ventaja de facto. Esta guerra es percibida por muchos como ilegal, inmoral y agresiva. Es evidente que las guerras han llegado a su límite. Una nueva generación de líderes políticos y el sentimiento de «volver a casa»: Una nueva generación está surgiendo en Estados Unidos. Están cansados del estatus de «nación excepcional» y del intervencionismo de EE. UU. en el mundo. Estas fuerzas desean que los recursos permanezcan dentro de América y que se lleve a cabo una política de «contención». La victoria de los demócratas es, en realidad, la derrota de Trump: Los votantes no votaron por el programa sólido de los demócratas, sino por decepción hacia Trump y los republicanos. Sin embargo, las divisiones internas y la diversidad de opiniones dentro de los demócratas podrían convertirse en un serio dolor de cabeza para ellos en el futuro.

Resultados electorales y tendencias políticas Factores clave y conclusiones La derrota de los republicanos El voto de los estados tradicionales a los demócratas y el descontento con la política de Trump Aislamiento y contención La demanda de la nueva generación de políticos de reducir los compromisos externos y «volver a casa» Diferencias dentro de los demócratas Diferencias de enfoque entre centristas moderados y reformistas

Conflictos internos y enfoques globales de los demócratas

Dentro del Partido Demócrata, las brechas se están ampliando entre los centristas moderados y los reformistas socialdemócratas que apoyan cambios radicales. Mientras los moderados desean retirarse de Oriente Medio pero apoyando a Europa y Ucrania, los reformistas abogan por un aislacionismo total, llegando incluso a querer reducir los lazos de seguridad con Europa.

Sobre el tema de China, ninguna de las dos alas está a favor de una gran guerra, pero planean contener a Pekín mediante la competencia económica y la imposición de límites en el campo de la inteligencia artificial.

El pueblo estadounidense expresó abiertamente en las elecciones su oposición a la guerra contra Irán. Sin embargo, la historia demuestra que los presidentes que perdieron las elecciones de medio mandato (Reagan, George W. Bush, Obama) intensificaron las guerras para buscar revancha en lugar de detenerlas. El carácter inestable e impredecible de Trump, así como las opiniones de algunos miembros de su entorno que afirman que debieron luchar con más firmeza, mantienen el riesgo de nuevas aventuras. Pero es claro que la fatiga del pueblo ante las guerras aumenta año tras año.

¿Cómo cree que estos cambios políticos en EE. UU. y la fatiga pública ante las guerras afectarán la política global? ¡Deje su opinión en los comentarios!