China ha iniciado una de las operaciones de inteligencia más grandes del mundo con el objetivo de fortalecer su sector tecnológico y lograr la supremacía global. The Wall Street Journal informa que el mundialmente famoso líder de Nvidia Jensen Huang podría haberse convertido en uno de los principales objetivos de esta campaña a gran escala. Inteligencia a escala sin precedentes y preocupaciones de EE. UU. Se señala que el objetivo principal es obtener tecnologías avanzadas necesarias para desarrollar la economía china, modernizar las fuerzas armadas y expandir su influencia tanto dentro como fuera del país. Según estimaciones de los servicios de inteligencia europeos, en China cerca de 600 mil personas trabajan en el ámbito de la seguridad y la inteligencia. Funcionarios occidentales destacan que no existe otra actividad de esta magnitud en el mundo. Según Nicholas Eftimiades, exfuncionario de inteligencia del Departamento de Defensa de EE. UU., Occidente no está acostumbrado a este enfoque y carece de mecanismos de defensa adecuados.

Las autoridades estadounidenses están profundamente preocupadas por los intentos de los servicios especiales chinos de influir en Jensen Huang a través de sus relaciones con Megaspeed una mujer vinculada a la empresa Alice Huang . Según Nigel Inkster, exdirector del MI6 británico, Huang no solo era el líder de una empresa tecnológica líder para Pekín, sino también un objetivo de gran interés debido a su cercanía con el presidente Donald Trump y su capacidad para influir en la política de exportación de chips de la administración. Aspectos clave del conflicto Detalles e información oficial Campaña de inteligencia china Operación global a escala sin precedentes para la adquisición de tecnología El papel de Jensen Huang Sospechas sobre su estatus como posible objetivo de los servicios secretos chinos y sus vínculos Investigación sobre Megaspeed Posibilidad de suministro de chips avanzados a China a través de la empresa de Singapur Decisión de la junta directiva Anuncio de investigación independiente el 8 de noviembre, renuncia de Huang el 12 de noviembre Investigación y renuncia de Jensen Huang El conflicto en torno a Jensen Huang estalló a principios de noviembre con la difusión de noticias sobre su relación con Alice Huang. Los servicios secretos estadounidenses sospechan que esta mujer colabora con la inteligencia china. En este contexto, el 8 de noviembre, la junta directiva de Nvidia anunció el inicio de una investigación independiente sobre la posibilidad de que Huang se hubiera convertido en un objetivo de inteligencia extranjera. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China rechazó todas las acusaciones, calificándolas de calumnias infundadas. En Singapur, Megaspeed ha estado bajo investigación desde febrero de 2025, y las fuerzas del orden están examinando irregularidades en la documentación.