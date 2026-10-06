Un tribunal saudí condena a muerte a un inmigrante extranjero por insultar al Profeta (P y B)

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Un tribunal saudí condena a muerte a un inmigrante extranjero por insultar al Profeta (P y B)

En Arabia Saudita, se ha aplicado la pena máxima a un trabajador inmigrante extranjero que faltó al respeto a los valores religiosos a través de las redes sociales. El tribunal de apelación del Reino condenó al ciudadano de Sri Lanka Anojan Sivarasaa la pena de muerte por dejar un comentario insultante hacia nuestro Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Alá sean con él) en la red Facebook.

Este caso atrae la atención de la comunidad internacional sobre las cuestiones de fe religiosa, la responsabilidad en la expresión y en Arabia Saudita, sobre la ejecución de las estrictas normas legislativas.

Detalles del conflicto: El comentario borrado y las capturas de pantalla reveladoras

Según los documentos del caso, el desarrollo de los hechos fue el siguiente:

  • Publicación en redes sociales: Anojan Sivarasa, que trabajaba en Arabia Saudita, dejó un comentario en una página de Facebook que contenía graves insultos contra el Profeta del Islam, Muhammad (P y B);

  • Disculpas tardías: Al darse cuenta pronto de las consecuencias de su acto, el inmigrante borró el comentario de la red y publicó una disculpa pública;

  • Empleador y arresto: Sin embargo, las capturas de pantalla tomadas por los usuarios fueron enviadas a su empleador. Tras la denuncia del empleador, las autoridades de seguridad saudíes detuvieron al inmigrante en julio.

Apelación de la fiscalía y veredicto según la ley islámica

Tras los procedimientos judiciales iniciales, la fiscalía del país exigió firmemente una revisión del caso:

  • Exigencia de la fiscalía: El órgano acusador declaró que este acto era un delito grave contra los lugares sagrados del Islam (blasfemia y falta de respeto), solicitando una apelación para juzgar el caso basándose estrictamente en la ley islámica y los requisitos más estrictos de la legislación nacional;

  • Decisión final del tribunal: El tribunal de apelación, tras examinar los detalles del caso el 17 de septiembre, declaró culpable a Anojan Sivarasa y tomó la decisión de imponerle la pena de muerte.

En Arabia Saudita, de acuerdo con la legislación, cualquier insulto o falta de respeto hacia los símbolos religiosos, en particular hacia Alá y Su Mensajero, se considera uno de los delitos estatales y religiosos más graves y conlleva penas sin concesiones.

Arabia SauditaAnojan SivarasaPena de muerteLey islámicaJusticia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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