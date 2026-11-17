El parlamento de Kirguistán debate un nuevo proyecto de ley para endurecer drásticamente la responsabilidad penal por organizar y promocionar pirámides financieras. Según la agencia «IA 24.kg», las enmiendas propuestas por el diputado Dastan Bekeshev prevén sancionar no solo a los participantes de las pirámides, sino también a los bancos que emiten ilegalmente créditos en línea a nombre de ciudadanos.

Penas severas para las pirámides financieras

Según las nuevas enmiendas propuestas, la organización de pirámides financieras podría conllevar una pena de hasta 12 años de prisión Asimismo, las personas que promocionen activamente tales proyectos dudosos podrían enfrentar hasta 5 años de cárcel Estas medidas buscan evitar que la población sea engañada y pierda grandes sumas de dinero.

Iniciativa para responsabilizar a los bancos por los créditos

El proyecto de ley también incluye nuevos mecanismos para evitar que los estafadores obtengan créditos en línea a nombre de las víctimas. Según el texto:

Suspensión de 24 horas: Los bancos deben suspender cualquier emisión de crédito en línea sospechoso durante 24 horas (con posibilidad de extender la verificación hasta 5 días hábiles).

Otro medio de comunicación: Si los estafadores han hackeado un teléfono o aplicación, la confirmación a través de ese número está estrictamente prohibida y se requiere otro método de contacto seguro.

Investigación interna: Tras la denuncia de una víctima, el banco está obligado a realizar una investigación interna oficial en un plazo de 10 días hábiles (máximo 30 días naturales).

Nuevos procedimientos y requisitos Consecuencias legales y garantías Suspensión de penalizaciones Durante la investigación, no se calculan penalizaciones para el deudor y la deuda no se transfiere a agencias de cobro. Limpieza del historial crediticio Si se demuestra que el ciudadano no dio su consentimiento, el banco pierde el derecho a reclamar el dinero y debe limpiar el historial. Protección de bienes Se permite a las víctimas solicitar el embargo de bienes de los sospechosos antes del juicio.

Protección de bienes y ayuda a las víctimas

Además, según la nueva iniciativa, las víctimas de estafas tendrán derecho a solicitar el embargo de los bienes de los sospechosos sin necesidad de presentar una demanda judicial formal previa. Esto evitará que los estafadores vendan o escondan sus activos.

En su opinión, ¿hacer que los bancos sean plenamente responsables de la seguridad de los créditos en línea ayudará a reducir los casos de fraude? ¡Deje su opinión en los comentarios!