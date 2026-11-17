El ex campeón de la UFC Merab Dvalishvili se dirigió al luchador ruso Akhmed Gadjimagomedov tras la pelea masiva en Abu Dabi. El peleador georgiano pidió disculpas por haber insultado a su familia y propuso poner fin al conflicto.

« Akhmed, después del incidente nos dimos la mano y ahí terminó todo. Pero en el video que circuló después, vimos que insulté a tu familia. Es precisamente por eso que quiero disculparme. No era mi intención. »

« Cuando te acercaste a mí, me agarraste de la mano y empezaste a gritar en otro idioma, ni siquiera sabía quién eras. Debemos poner fin a esto. Tenemos muchos amigos en común. Si quieres reunirte, escríbeme directamente », escribió Dvalishvili.