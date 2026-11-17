Merab Dvalishvili se disculpa con el luchador ruso tras el altercado con Usman Nurmagomedov
El ex campeón de la UFC Merab Dvalishvili se dirigió al luchador ruso Akhmed Gadjimagomedov tras la pelea masiva en Abu Dabi. El peleador georgiano pidió disculpas por haber insultado a su familia y propuso poner fin al conflicto.
« Akhmed, después del incidente nos dimos la mano y ahí terminó todo. Pero en el video que circuló después, vimos que insulté a tu familia. Es precisamente por eso que quiero disculparme. No era mi intención. »
« Cuando te acercaste a mí, me agarraste de la mano y empezaste a gritar en otro idioma, ni siquiera sabía quién eras. Debemos poner fin a esto. Tenemos muchos amigos en común. Si quieres reunirte, escríbeme directamente », escribió Dvalishvili.
¿Cómo comenzó la pelea en Abu Dabi?
La semana pasada, en el vestíbulo de un hotel en Abu Dabi, surgió una situación tensa entre Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov mientras Dvalishvili daba una entrevista, Usman le dio una bofetada, lo que provocó una pelea masiva entre los miembros de ambos equipos.
Los participantes en el incidente fueron detenidos por la policía. Posteriormente, se informó que seis miembros del equipo ruso fueron condenados a seis meses de prisión, mientras que Dvalishvili y su amigo Saba Lazishvili solo tuvieron que pagar una multa.
Sin embargo, el 17 de noviembre, el tribunal decidió liberar a Usman Nurmagomedov y a sus compañeros de equipo. Las multas impuestas también se redujeron a la mitad.
Merab quiere terminar con el conflicto
El llamamiento de Dvalishvili a Akhmed tiene como objetivo reducir la tensión entre los participantes del conflicto. También expresó su disposición a reunirse personalmente con el atleta ruso.
Ahora resulta interesante ver cómo reaccionará Gadjimagomedov a estas disculpas. El incidente de Abu Dabi, que causó un gran revuelo en el mundo de las MMA, entra así en una nueva fase.
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