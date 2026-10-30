Una gigantesca erupción solar de 500 000 km ha ocurrido: ¿Qué les espera a los habitantes de la Tierra?

Se ha registrado un fenómeno récord de escala cósmica en el Sol. En la superficie de la estrella, una estructura de una longitud de 500 000 kilómetros fue expulsada como una inmensa protuberancia. Una nube de plasma caliente, varias veces mayor que el diámetro de la Tierra, se desprendió de la corona solar y comenzó a moverse a través del espacio.

Los científicos lograron observar este raro y aterrador proceso astronómico gracias a telescopios orbitales especiales. El Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia (IKI RAN) proporcionó información oficial sobre los resultados de la observación y las posibles consecuencias.

Escala de la explosión y dirección de la trayectoria

Según los cálculos iniciales, la dinámica de desarrollo del fenómeno es la siguiente:

Tamaño récord: La estela de plasma expulsada del Sol cubrió una distancia de 500 000 kilómetros, convirtiéndose en una de las protuberancias más grandes de los últimos tiempos;

Factor que reduce el riesgo de impacto: La explosión ocurrió exactamente en el borde (lateral) del disco solar visible. Este factor reduce significativamente la probabilidad de un impacto frontal masivo y directo de la nube de plasma sobre la Tierra;

Colisión rasante: Aunque la mayor parte de la materia está dirigida hacia un lado, los astrofísicos no descartan la posibilidad de que el borde del plasma roce la magnetosfera terrestre.

Qué les espera a los terrícolas: interrupciones en las comunicaciones y tormenta magnética

Si la periferia de la nube de plasma toca el campo magnético de nuestro planeta, se podrían observar una serie de eventos geomagnéticos:

Tormenta magnética de nivel moderado: Debido a la perturbación de la magnetosfera, existe la posibilidad de que comiencen tormentas magnéticas de intensidad moderada en la atmósfera;

Impactos tecnológicos: Estas ondas geomagnéticas podrían causar interrupciones temporales en los sistemas de navegación de alta precisión (GPS) y reducir la calidad de las radiocomunicaciones en latitudes altas;

Un milagro en el cielo: la aurora boreal: El aspecto positivo es que, como resultado de la colisión con las capas superiores de la atmósfera, se formarán auroras boreales (Aurora Borealis) de una luminosidad asombrosa. Los astrónomos señalan que será posible observar este hermoso espectáculo incluso en regiones relativamente meridionales donde tales fenómenos no suelen verse.

Los astrofísicos continúan monitoreando continuamente la actividad solar y los cambios en el clima espacial.