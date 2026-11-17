El sitio de estadísticas Athletic.net publicó la lista TOP 10 de los mejores resultados de atletismo registrados en territorio estadounidense en 2026 en todas las categorías de edad.

Curiosamente, la búlgara Aleksandra Nacheva, quien encabeza el ranking, registró la misma marca de 14,35 metros que Sharifa en condiciones de viento reglamentarias. Esto confirma una vez más el altísimo nivel de la atleta uzbeka.

¡Otro logro emocionante para el atletismo de Uzbekistán! La ganadora de los Juegos Asiáticos en triple salto, Sharifa Davronova, obtuvo el segundo lugar en el ranking de las mejores marcas registradas en EE. UU. para la temporada 2026. Con un salto de 14,35 metros, nuestra compatriota superó a varias atletas de élite.

Sharifa Davronova gana la medalla de oro en los Juegos Asiáticos «Aichi-Nagoya-2026»

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Este ranking no solo abarca a atletas profesionales. También incluye a estudiantes universitarios, alumnos de secundaria de alto nivel, así como a atletas extranjeros que compiten en nombre de universidades y clubes de EE. UU.

En la lista «Women's 2026 United States Top 10 Track & Field Performance List», Sharifa Davronova ocupó el segundo lugar en la disciplina de triple salto con una marca de 14,35 metros.

A la altura de la líder

La líder del ranking, la búlgara Aleksandra Nacheva, ocupa el primer lugar con 14,40 metros. Sin embargo, logró esta marca con un viento a favor de +3,4 m/s, lo cual supera el límite permitido.

Lo más destacable es que la mejor marca de Nacheva en condiciones de viento reglamentarias es también de 14,35 metros. Es decir, no supera a Sharifa Davronova en este registro.

Un resultado importante para el atletismo de Uzbekistán

La posición de Sharifa Davronova en este ranking demuestra su competitividad en el ámbito internacional. Especialmente, ser segunda en una lista que abarca diversos sistemas deportivos y categorías de edad en EE. UU. es un logro notable.

Por lo tanto, según los registros de la temporada 2026, la atleta uzbeka posee una de las dos mejores marcas en triple salto registradas en suelo estadounidense.

Para Sharifa, esto no es solo una posición en un ranking, sino un indicador clave que demuestra el potencial del atletismo de Uzbekistán.