Se ha dado un nuevo paso en la mejora y digitalización del sistema de aplicación de la ley en Kazajistán. Según « airpress.kz », los agentes de policía de la ciudad de Almaty han comenzado a probar gafas inteligentes con funciones de análisis de video biométrico. Por ahora, este dispositivo innovador se utiliza en una sola unidad.

¿Cómo funcionan las gafas inteligentes?

Este moderno dispositivo escanea los rostros de los ciudadanos que pasan frente al agente de patrulla y los compara inmediata y automáticamente con las bases de datos de búsqueda de la policía.

Si el sistema detecta una coincidencia en la base de datos, la información necesaria y la alerta se envían directamente a la pantalla en los cristales de las gafas Esto permite al agente de policía actuar de inmediato, especialmente en lugares concurridos, sin tener que distraerse con una tablet o un smartphone.

Características de la tecnología Capacidades e indicadores Tipo de dispositivo Gafas inteligentes con análisis de video biométrico Zona de prueba Ciudad de Almaty (lugares públicos, mezquitas y zonas concurridas) Número de cámaras en la ciudad Actualmente 63 000, llegará a 130 000 para 2032 Indicador del año actual 360 personas buscadas detenidas gracias a las cámaras

Primer resultado práctico y sistema de videovigilancia urbano

Aunque el dispositivo aún está en fase de prueba, ya ha mostrado su primer resultado práctico. Durante una patrulla en una de las mezquitas de Almaty, el sistema de gafas inteligentes identificó entre la multitud a un hombre buscado por la policía de Shymkent Tras verificar los documentos, fue detenido inmediatamente como sospechoso.

Como información, estas gafas inteligentes se están introduciendo como complemento al sistema general de videovigilancia de la ciudad. Según el departamento de policía, actualmente operan unas 63 000 cámaras en Almaty. Se planea aumentar esta cifra a 130 000 para 2032, y con su ayuda, ya se han identificado y detenido a 360 personas buscadas desde principios de año. El Ministerio del Interior mantiene por ahora en secreto al fabricante de las gafas, su coste y la lista completa de las bases de datos conectadas.

¿En su opinión, hasta qué punto el uso de tales dispositivos tecnológicos inteligentes y de AI en las actividades de las fuerzas del orden ayuda a garantizar la seguridad? ¡Deje su opinión en los comentarios!