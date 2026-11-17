¿Intervino Khabib Nurmagomedov? Usman y sus compañeros liberados de prisión
En Abu Dabi, Merab Dvalishvili el campeón de la PFL, condenado a seis meses de prisión tras una pelea masiva con Usman Nurmagomedov y sus compañeros, han sido puestos en libertad. El tribunal redujo la sentencia y también disminuyó a la mitad la multa impuesta a cada condenado.
Cabe destacar que esta decisión se debe a la reconciliación entre las partes involucradas, la retirada de las demandas de las víctimas y su petición de liberarlos. Al mismo tiempo, han circulado informes de que su primo, la leyenda de la UFC Khabib Nurmagomedov, pudo haber jugado un papel clave en la liberación de Usman.
La pena de seis meses de prisión anulada en pocos días
El 17 de noviembre, el tribunal de Abu Dabi revisó la sentencia inicial contra Usman Nurmagomedov y sus siete acompañantes. Como resultado, fueron liberados de prisión.
Inicialmente, los atletas fueron condenados a seis meses de prisión y a una multa de 300 000 dirhams cada uno, aproximadamente 81 700 dólares.
Según la nueva decisión, el monto de la multa se redujo a 150 000 dirhams, unos 40 800 dólares. Por lo tanto, la sanción financiera para cada condenado se redujo a la mitad.
Las autoridades judiciales de Abu Dabi indicaron que la decisión se basó en la reconciliación de las partes, la retirada de las demandas mutuas y la petición de las víctimas de liberar a los condenados.
¿Viajó personalmente Khabib Nurmagomedov a los EAU?
Una de las preguntas más debatidas tras la liberación de Usman es hasta qué punto Khabib Nurmagomedov influyó en este proceso.
Según medios rusos y algunas fuentes del mundo de las MMA, el ex campeón de la UFC viajó a los EAU para ayudar a liberar a su pariente cercano y a sus compañeros. Se dice que el entorno de Usman intentó resolver el problema por su cuenta antes de pedir ayuda a Khabib.
Los informes señalan que Khabib intentó primero encontrar una solución a través del jefe de la UFC, Dana White, y sus socios estadounidenses, y tras el fracaso de estos intentos, inició negociaciones directas con las autoridades locales.
Además, la presencia de Khabib en los EAU justo antes de la liberación de Usman alimentó estas especulaciones. En un video publicado en redes sociales por Saygid Izagakhmaev, se puede ver que Khabib está de buen humor.
Sin embargo, un punto importante persiste: no se ha confirmado oficialmente que Khabib haya influido directamente en la decisión judicial o participado en las negociaciones para su liberación.
Merab Dvalishvili también pidió su liberación
El ex campeón de la UFC, Merab Dvalishvili, quien estaba del lado de las víctimas en este conflicto, también pidió clemencia para Usman y sus acompañantes.
Tras su victoria en el torneo RAF, el luchador georgiano apeló a las autoridades de los EAU, expresando su apoyo a la liberación de los atletas encarcelados. Destacó que, a pesar de las diferencias personales, deseaba que todos los participantes fueran liberados.
Esta petición coincidió con la solicitud de las víctimas mencionada en la decisión del tribunal. Así, la postura de Dvalishvili se cita como uno de los factores importantes que influyeron en el desarrollo de los acontecimientos.
¿Afectará el conflicto a los planes de Usman de unirse a la UFC?
El arresto de Usman Nurmagomedov también planteó dudas sobre su futuro deportivo. La posibilidad de que el campeón de peso ligero de la PFL se uniera a la UFC ya se discutía, y su posible enfrentamiento con Ilia Topuria despertaba gran interés entre los fans de las MMA.
Sin embargo, tras el incidente en Abu Dabi, se desconoce cómo cambiarán estos planes. La dirección de la PFL declaró estar abierta a continuar la colaboración con Usman. No hay información oficial sobre un acuerdo respecto a su traspaso a la UFC.
Aún no está claro cómo afectará este conflicto a la carrera de Umar Nurmagomedov y Tagir Ulanbekov en la UFC. La promoción no ha anunciado medidas disciplinarias adicionales contra ellos.
Saba Lazishvili, quien estuvo en el otro lado del conflicto, se hizo bastante conocido en el mundo del deporte tras el incidente. Luchó contra la leyenda de la UFC Urijah Faber en el torneo RAF y ganó 12-7. Este resultado dio a conocer su nombre a un público más amplio.
¿Cómo comenzó la pelea en Abu Dabi?
Este conflicto, que pudo tener consecuencias trágicas, ocurrió el 11 de noviembre en el vestíbulo de un hotel en la isla de Yas en Abu Dabi.
Mientras Merab Dvalishvili grababa un video para redes sociales, Usman Nurmagomedov y sus acompañantes se acercaron a él. Los videos difundidos muestran a Usman abofeteando al luchador georgiano, tras lo cual estalló una pelea masiva entre los representantes de ambos bandos.
Las fuerzas del orden detuvieron a los participantes en el incidente. El 13 de noviembre, el tribunal había condenado a varias personas a seis meses de prisión, una multa de 300 000 dirhams y la expulsión del país tras cumplir la pena.
Ahora, con la nueva decisión judicial, Usman y sus siete acompañantes han sido liberados de prisión y el monto de la multa se redujo a la mitad.
Así, la fase más importante del conflicto que causó gran revuelo en el mundo de las MMA hace unos días ha terminado. Pero cómo afectará este evento a la futura carrera de Usman Nurmagomedov, y si Khabib realmente participó en las negociaciones, sigue siendo una pregunta abierta.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…