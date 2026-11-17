En Abu Dabi, Merab Dvalishvili el campeón de la PFL, condenado a seis meses de prisión tras una pelea masiva con Usman Nurmagomedov y sus compañeros, han sido puestos en libertad. El tribunal redujo la sentencia y también disminuyó a la mitad la multa impuesta a cada condenado.

Cabe destacar que esta decisión se debe a la reconciliación entre las partes involucradas, la retirada de las demandas de las víctimas y su petición de liberarlos. Al mismo tiempo, han circulado informes de que su primo, la leyenda de la UFC Khabib Nurmagomedov, pudo haber jugado un papel clave en la liberación de Usman.

La pena de seis meses de prisión anulada en pocos días

El 17 de noviembre, el tribunal de Abu Dabi revisó la sentencia inicial contra Usman Nurmagomedov y sus siete acompañantes. Como resultado, fueron liberados de prisión.

Inicialmente, los atletas fueron condenados a seis meses de prisión y a una multa de 300 000 dirhams cada uno, aproximadamente 81 700 dólares.

Según la nueva decisión, el monto de la multa se redujo a 150 000 dirhams, unos 40 800 dólares. Por lo tanto, la sanción financiera para cada condenado se redujo a la mitad.

Las autoridades judiciales de Abu Dabi indicaron que la decisión se basó en la reconciliación de las partes, la retirada de las demandas mutuas y la petición de las víctimas de liberar a los condenados.

¿Viajó personalmente Khabib Nurmagomedov a los EAU?

Una de las preguntas más debatidas tras la liberación de Usman es hasta qué punto Khabib Nurmagomedov influyó en este proceso.

Según medios rusos y algunas fuentes del mundo de las MMA, el ex campeón de la UFC viajó a los EAU para ayudar a liberar a su pariente cercano y a sus compañeros. Se dice que el entorno de Usman intentó resolver el problema por su cuenta antes de pedir ayuda a Khabib.