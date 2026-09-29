Un tribunal saudí condena a muerte a un ciudadano de Sri Lanka

·35·Mundo
Un tribunal saudí condena a muerte a un ciudadano de Sri Lanka

Arabia SauditaSe ha informado que un ciudadano de Sri Lanka que trabajaba en informa Asian Mirror.

Sivarasa Anojan es un ciudadano de origen tamil de la zona de Natpiddimonay en Kalmunai, distrito de Ampara, Sri Lanka. Él Arabia Sauditaestaba trabajando en .

Su caso comenzó tras un conflicto de contenido religioso en las redes sociales. Se supo que Anojan dejó un comentario en Facebook durante un acalorado debate entre diferentes comunidades religiosas. Este comentario fue considerado un insulto al Islam y al Profeta Mahoma (la paz y las bendiciones de Alá sean con él) y fue denunciado a las autoridades saudíes.

El conflicto se intensificó tras los hechos relacionados con la peregrinación hindú tradicional a Kataragama este año. Un perro callejero llamado Subramaniam, que recorrió cientos de kilómetros con los peregrinos, se hizo famoso en las redes sociales. Tras la difusión de un vídeo en el que se veía a un joven musulmán pateando al perro en Kalmunai, surgió la indignación pública. Posteriormente, comenzaron intensos debates entre diferentes comunidades religiosas en las redes sociales.

En julio de 2026, Anojan fue condenado por el Tribunal Penal de Al-Ahsa a cinco años de prisión y una multa de 3 millones de riyales saudíes. Sus abogados apelaron la decisión. La apelación fue presentada ante el tribunal correspondiente el 25 de agosto.

Sin embargo, tras la apelación vista el 17 de septiembre, se informó que la pena no fue reducida, sino agravada hasta la pena de muerte. El abogado de Anojan informó verbalmente de esta decisión a la embajada de Sri Lanka en Riad. Se dice que la embajada está esperando la decisión escrita oficial del tribunal.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sri Lanka declaró que está siguiendo el caso a través de la embajada en Riad y que el diálogo diplomático con el gobierno saudí continúa. La familia de Anojan también ha pedido al gobierno de Sri Lanka que tome medidas urgentes para salvar su vida.

Según la fuente, la familia también planteó dudas sobre el proceso judicial y la asistencia jurídica. Los procesos legales y diplomáticos sobre el caso de Anojan continúan.

Sri LankaArabia SauditaApelaciónJusticiaDiplomacia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se ha dictado resolución sobre 114 de los 115 cargos contra el Manchester CitySe ha dictado resolución sobre 114 de los 115 cargos contra el Manchester City25 septiembre 20:17572 esqueletos hallados en Sri Lanka: ¿a quién pertenecen estos restos y en qué circunstancias murieron?572 esqueletos hallados en Sri Lanka: ¿a quién pertenecen estos restos y en qué circunstancias murieron?21 septiembre 11:29En Sri Lanka, extraen un cálculo de 3,1 kilogramos de la vejiga de un hombre de 55 añosEn Sri Lanka, extraen un cálculo de 3,1 kilogramos de la vejiga de un hombre de 55 años18 agosto 17:23Incendio en una residencia de ancianos en Sri LankaIncendio en una residencia de ancianos en Sri Lanka5 junio 13:21Hackers roban 3 millones de dólares en Sri LankaHackers roban 3 millones de dólares en Sri Lanka29 abril 18:56Bloguera condenada a muerte en Irán: su caso conmociona a la opinión públicaBloguera condenada a muerte en Irán: su caso conmociona a la opinión pública16 septiembre 11:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo