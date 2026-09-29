Un tribunal saudí condena a muerte a un ciudadano de Sri Lanka

Arabia SauditaSe ha informado que un ciudadano de Sri Lanka que trabajaba en informa Asian Mirror.

Sivarasa Anojan es un ciudadano de origen tamil de la zona de Natpiddimonay en Kalmunai, distrito de Ampara, Sri Lanka. Él Arabia Sauditaestaba trabajando en .

Su caso comenzó tras un conflicto de contenido religioso en las redes sociales. Se supo que Anojan dejó un comentario en Facebook durante un acalorado debate entre diferentes comunidades religiosas. Este comentario fue considerado un insulto al Islam y al Profeta Mahoma (la paz y las bendiciones de Alá sean con él) y fue denunciado a las autoridades saudíes.

El conflicto se intensificó tras los hechos relacionados con la peregrinación hindú tradicional a Kataragama este año. Un perro callejero llamado Subramaniam, que recorrió cientos de kilómetros con los peregrinos, se hizo famoso en las redes sociales. Tras la difusión de un vídeo en el que se veía a un joven musulmán pateando al perro en Kalmunai, surgió la indignación pública. Posteriormente, comenzaron intensos debates entre diferentes comunidades religiosas en las redes sociales.

En julio de 2026, Anojan fue condenado por el Tribunal Penal de Al-Ahsa a cinco años de prisión y una multa de 3 millones de riyales saudíes. Sus abogados apelaron la decisión. La apelación fue presentada ante el tribunal correspondiente el 25 de agosto.

Sin embargo, tras la apelación vista el 17 de septiembre, se informó que la pena no fue reducida, sino agravada hasta la pena de muerte. El abogado de Anojan informó verbalmente de esta decisión a la embajada de Sri Lanka en Riad. Se dice que la embajada está esperando la decisión escrita oficial del tribunal.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sri Lanka declaró que está siguiendo el caso a través de la embajada en Riad y que el diálogo diplomático con el gobierno saudí continúa. La familia de Anojan también ha pedido al gobierno de Sri Lanka que tome medidas urgentes para salvar su vida.

Según la fuente, la familia también planteó dudas sobre el proceso judicial y la asistencia jurídica. Los procesos legales y diplomáticos sobre el caso de Anojan continúan.