Arresto tras la tragedia en el Caspio: el excomandante en jefe de la Armada de Kazajistán también fue detenido

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Arresto tras la tragedia en el Caspio: el excomandante en jefe de la Armada de Kazajistán también fue detenido

En el marco de la investigación sobre las causas de la mayor pérdida en tiempos de paz en la historia de las Fuerzas Armadas de Kazajistán, altos mandos militares están siendo responsabilizados. El excomandante en jefe de la Armada del país ha sido arrestado en relación con el caso de la muerte de soldados durante ejercicios militares en el mar Caspio. Qanat Niyazbekov ha sido detenido oficialmente.

El presidente Kasim-Yomart Tokáyev ya lo había destituido de su cargo la semana pasada y exigió que todos los responsables de esta tragedia fueran llevados ante la justicia sin contemplaciones.

17 soldados arrastrados por las olas: ¿Cómo ocurrió la tragedia?

El incidente ocurrió en las aguas del mar Caspio pertenecientes a Kazajistán durante los ejercicios militares a gran escala « Defensa del Caspio - 2026 » : El incidente tuvo lugar durante estas maniobras:

  • Alcance del ejercicio: Más de 500 militares fueron movilizados para los ejercicios que comenzaron el 22 de septiembre;

  • Deterioro repentino del clima: El 24 de septiembre, una fuerte tormenta azotó el mar, provocando un empeoramiento drástico de las condiciones meteorológicas, tras lo cual 17 militares fueron arrastrados por olas gigantes;

  • Víctimas graves: Gracias a las rápidas operaciones de rescate, solo tres soldados pudieron ser salvados con vida, los otros 14 fallecieron.

Este naufragio se registra como la mayor pérdida ocurrida durante ejercicios en la historia del ejército kazajo moderno.

« En general, se tiene en cuenta »: la controvertida respuesta del excomandante y los resultados de la investigación

Tras este suceso, el excomandante en jefe Qanat Niyazbekov provocó la indignación pública con sus vagas respuestas a las preguntas de los periodistas. Explicando el incidente simplemente por el mal tiempo y las olas, respondió a la pregunta directa de si se habían tenido en cuenta los caprichos de la naturaleza al planificar los ejercicios: « En general, se tiene en cuenta », respondió.

Sin embargo, las investigaciones oficiales mostraron lo contrario:

  • Graves deficiencias en la preparación: La comisión especial de investigación del Ministerio de Defensa de Kazajistán reveló graves violaciones y negligencia en la planificación de los ejercicios y en el cumplimiento de las normas de seguridad;

  • 5 funcionarios tras las rejas: Cinco altos funcionarios ya han sido arrestados y puestos en prisión preventiva en el marco de este caso penal.

La Fiscalía General de Kazajistán y el Departamento de Investigación Militar continúan las pesquisas para evaluar legalmente las acciones de cada oficial responsable.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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