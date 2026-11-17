Manchester Unitedse prepara para cambios significativos en su plantilla. TEAMtalk según la información difundida por el medio, el experimentado defensa argentino Lisandro Martínez es considerado el candidato principal para abandonar el club en enero. A pesar de que su compatriota Mauricio Pochettino ha sido nombrado entrenador, Lisandro no ve su futuro en Old Trafford.

Interés serio de clubes de La Liga

Aunque su contrato finaliza al terminar la temporada, el jugador de 28 años de la selección argentina tiene la intención de mudarse a La Liga ya en el mercado de invierno. Actualmente, dos gigantes españoles están interesados activamente en sus servicios: el FC Barcelona y el Atlético de Madrid muestran un interés concreto.