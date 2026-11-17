Primera baja de la era Mauricio Pochettino: Lisandro Martínez quiere mudarse a La Liga
Manchester Unitedse prepara para cambios significativos en su plantilla. TEAMtalk según la información difundida por el medio, el experimentado defensa argentino Lisandro Martínez es considerado el candidato principal para abandonar el club en enero. A pesar de que su compatriota Mauricio Pochettino ha sido nombrado entrenador, Lisandro no ve su futuro en Old Trafford.
Interés serio de clubes de La Liga
Aunque su contrato finaliza al terminar la temporada, el jugador de 28 años de la selección argentina tiene la intención de mudarse a La Liga ya en el mercado de invierno. Actualmente, dos gigantes españoles están interesados activamente en sus servicios: el FC Barcelona y el Atlético de Madrid muestran un interés concreto.
La opción FC Barcelona: Los catalanes ya no esperan el regreso de Ronald Araújo, cedido en el Liverpool, y están dispuestos a vender a Jules Koundé. Para los azulgranas, Martínez parece una opción mucho más realista y asequible que el defensa del Inter, Alessandro Bastoni.
La opción Atlético de Madrid: El club madrileño resulta muy atractivo para Martínez, ya que ofrece la posibilidad de trabajar con su compatriota, el técnico Diego Simeone, además de la opción de jugar junto a su amigo cercano, Cristian Romero.
Clubes pretendientes
Perspectivas de transferencia y motivos
FC Barcelona
Posible venta de Koundé y necesidad de reforzar la defensa
Atlético de Madrid
Factores Diego Simeone y Cristian Romero
Manchester United
Disposición de Pochettino para vender y ampliar el presupuesto de fichajes
La postura de Manchester United y los planes de Pochettino
Se informa que la directiva de United no pondrá obstáculos a la salida de Lisandro Martínez. El club está dispuesto a utilizar los fondos obtenidos por su venta para ayudar a Mauricio Pochettino a reforzar la plantilla en el mercado invernal.
¿En qué club español crees que debería continuar su carrera Lisandro Martínez: en el FC Barcelona o en el Atlético de Madrid? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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