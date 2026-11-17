¿Cómo respondió Carlo Ancelotti a Romário tras pedir su dimisión?
El ambiente en torno a la selección brasileña se vuelve tenso. La leyenda del fútbol nacional, Romário el seleccionador nacional Carlo Ancelotti tras exigir firmemente su dimisión, el técnico italiano reaccionó oficialmente a estas duras declaraciones. La respuesta del entrenador ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol.
¿Qué dijo Romário?
Este conflicto fue provocado por la derrota por 2-3 en el partido amistoso contra Japón la causa principal. Furioso por el resultado, el exdelantero Romário publicó un mensaje contundente en sus redes sociales:
« ¡Díganle a Ancelotti que se vaya al infierno! No se puede tratar así a la selección nacional. Hemos sufrido bastante, no tenemos derecho a arriesgarnos a perder otro Mundial ».
La respuesta inesperada y calmada de Ancelotti
El experimentado entrenador Carlo Ancelotti respondió con frialdad al ataque de Romário, afirmando que respeta su derecho a la libertad de expresión, aunque valorando sus palabras de una manera particular. The Touchline según la información difundida por la cuenta, Ancelotti declaró:
« En un país democrático existe la libertad de expresión, cada uno puede dar su opinión. Él tiene derecho a mentir, a decir la verdad o a escribir cosas totalmente estúpidas. Para ser honesto, Romário habla mucho. Demasiado. Es su derecho ».
Protagonistas del conflicto
Situación y reacción
Romário (Leyenda de Brasil)
Exigió la dimisión inmediata de Ancelotti tras la derrota ante Japón
Carlo Ancelotti (Entrenador principal)
Destacó la existencia de la libertad de expresión y el derecho de cada uno a opinar
Causa principal
Derrota sorpresa en partido amistoso ante Japón (2-3)
La selección brasileña se enfrenta a importantes competiciones. Estas tensiones entre el cuerpo técnico y la opinión pública demuestran que la presión sobre los «pentacampeones» es máxima.
¿Crees que Carlo Ancelotti podrá llevar a Brasil al éxito en los próximos torneos o tiene razón Romário? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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