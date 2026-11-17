El ambiente en torno a la selección brasileña se vuelve tenso. La leyenda del fútbol nacional, Romário el seleccionador nacional Carlo Ancelotti tras exigir firmemente su dimisión, el técnico italiano reaccionó oficialmente a estas duras declaraciones. La respuesta del entrenador ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol.

¿Qué dijo Romário?

Este conflicto fue provocado por la derrota por 2-3 en el partido amistoso contra Japón la causa principal. Furioso por el resultado, el exdelantero Romário publicó un mensaje contundente en sus redes sociales:

« ¡Díganle a Ancelotti que se vaya al infierno! No se puede tratar así a la selección nacional. Hemos sufrido bastante, no tenemos derecho a arriesgarnos a perder otro Mundial ».

La respuesta inesperada y calmada de Ancelotti

El experimentado entrenador Carlo Ancelotti respondió con frialdad al ataque de Romário, afirmando que respeta su derecho a la libertad de expresión, aunque valorando sus palabras de una manera particular. The Touchline según la información difundida por la cuenta, Ancelotti declaró: