Pelea en vivo durante una transmisión de la televisión armenia (video)
Un intenso conflicto estalló en uno de los programas de debate político transmitidos por la televisión pública de Armenia. Según «RIA Novosti», durante la emisión, el periodista opositor Boris Murazi y un abierto partidario del primer ministro Nikol Pashinyan, Arutyun Mkrtchyan se fueron a los golpes.
Detalles de la disputa verbal y la pelea en vivo
La fuerte discusión verbal entre los participantes se convirtió rápidamente en un enfrentamiento físico. Aunque el altercado fue breve en el estudio, causó una gran resonancia. La administración del canal publicó las imágenes un día después del incidente, una vez que las partes expresaron sus posturas.
Participantes del conflicto
Postura y cargo
Boris Murazi
Periodista de oposición
Arutyun Mkrtchyan
Partidario del primer ministro Nikol Pashinyan y politólogo
Lugar del suceso
Estudio del programa de debate político de la televisión pública armenia
Detalles de la situación
Transformación del debate verbal en pelea y difusión de las imágenes por el canal
Declaraciones polémicas de Mkrtchyan y el caso de los familiares del Catolicós
Arutyun Mkrtchyan, quien se presenta como politólogo, ya era conocido por sus declaraciones críticas, incluyendo comentarios insultantes hacia el clero.
Cabe recordar que, anteriormente, basándose en sus testimonios, el hermano y el sobrino del Catolicós de todos los armenios, Karekin II, fueron arrestados. Mkrtchyan los acusó de obstruir la campaña electoral en la ciudad de Vagharshapat. Como resultado, el hermano del Catolicós, Gevorg Nersisyan, fue condenado a tres años de prisión condicional.
En su opinión, ¿cuál es la causa principal de estas peleas en programas de televisión en vivo? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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