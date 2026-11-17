Se celebró la ceremonia para determinar a los mejores de la temporada 2025/26 en el mundo del fútbol italiano. El entrenador del club milanés Cristian Chivu se alzó con el prestigioso «Panchina d'Oro» (Banquillo de Oro) en su 35ª edición. Este premio anual es otorgado tradicionalmente por los propios entrenadores italianos al técnico que logró los mejores resultados la temporada anterior.

Un logro histórico y el tercer entrenador extranjero

El joven técnico rumano Cristian Chivu hizo historia al convertirse en el tercer entrenador extranjero en recibir este galardón. Antes que él, solo los legendarios entrenadores Raymond Goethals (temporada 1990/91) y José Mourinho (temporada 2009/10) habían ganado este premio en Italia.

Se informó que, bajo la dirección de Cristian Chivu, el Inter tuvo una temporada brillante, ganando tanto el Scudettocomo la Copa de Italia . Esto aseguró que el entrenador fuera el claro líder en el proceso de votación.

Resultados de los votos de los entrenadores Club y posición Cristian Chivu (16 votos) Inter (1er lugar) Cesc Fàbregas (12 votos) Como (2º lugar) Gian Piero Gasperini (9 votos) Roma (3er lugar)

Según el periodista Daniele Mari, Chivu obtuvo 16 de los 43 votos válidos. El segundo lugar fue para el técnico del Como, Cesc Fàbregas, con 12 votos, mientras que el tercer puesto fue para el entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, con 9 votos.

Agradecimiento del entrenador

Al recibir el trofeo, Cristian Chivu no ocultó su emoción y gratitud:

«Gracias a todos por este premio. Ganar este galardón es muy especial para mí, porque se otorga basándose en la evaluación de otros entrenadores, mis colegas. Agradezco a los jugadores, al cuerpo técnico y al club. Pero, sobre todo, quiero dar las gracias a mi familia, que siempre ha estado a mi lado. Me han apoyado en los momentos de victoria, pero sobre todo en los momentos de derrota», dijo Chivu.

¿Crees que Cristian Chivu podrá mantener esta estabilidad y resultados con el Inter la próxima temporada? ¡Deja tu opinión en los comentarios!