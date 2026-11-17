Desde el inicio, los locales tomaron el control total del encuentro. En el minuto 41, Schlotterbeck abrió el marcador, y en la segunda parte, los alemanes aumentaron su dominio. El talentoso centrocampista Florian Wirtz anotó un doblete (minutos 60 y 71). Además, Schlotterbeck (65) y Gruda (77) también superaron al portero neerlandés para establecer el 5-0 final.

Liga de Naciones de la UEFA Los últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones están brindando a los aficionados emociones intensas y resultados inesperados. En el duelo central del Grupo 2 de la Liga A, la selección nacional de Alemania recibió a su histórico rival, Países Bajos. Los jugadores alemanes no dieron ninguna oportunidad al rival, marcando 5 goles y manteniendo su portería a cero.

De esta manera, el equipo alemán alcanzó los 11 puntos, terminando en el primer lugar del grupo y avanzando a cuartos de final como líder. Países Bajos, también con 11 puntos, ocupó el 2º lugar y obtuvo su pase a la fase de playoffs.

Partido y resultados Goles y autores Alemania — Países Bajos 5-0 (Schlotterbeck 41, Wirtz 60, 71, Schlotterbeck 65, Gruda 77) Grecia — Serbia 1-0 (Masouras 69) Posición de Alemania 11 puntos, 1er lugar (Clasificado a cuartos de final) Posición de Países Bajos 11 puntos, 2º lugar (Clasificado a playoffs)

La victoria de Grecia y la mala suerte de Serbia

En el otro encuentro del grupo, Grecia recibió a Serbia. En un partido muy disputado, los griegos ganaron por la mínima 1-0 gracias al gol de Georgios Masouras en el minuto 69.

Sin embargo, esta victoria no fue suficiente para que Grecia avanzara. A pesar de sumar 11 puntos, los griegos quedaron en 3er lugar por criterios de desempate y no pudieron acceder a los playoffs. Serbia terminó última con 0 puntos.

¿Crees que el nivel mostrado por la selección alemana esta temporada les permitirá ganar el título de la Liga de Naciones? ¡Deja tu opinión en los comentarios!