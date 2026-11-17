Un mapache borracho que se quedó dormido en una tienda se convierte en estrella de la caridad
Un mapache que entró en una licorería en Virginia, EE. UU., rompió 14 botellas y se quedó dormido junto al baño, se convirtió en una estrella de Internet. En casi un año, la venta de ropa y recuerdos con su imagen recaudó más de 290 000 dólares para un refugio de animales.
El incidente ocurrió el 29 de noviembre de 2025 en la ciudad de Ashland. Cuando un empleado llegó por la mañana, encontró al mapache inconsciente junto al baño, entre botellas rotas y bebidas derramadas. El animal entró por una placa del techo y derribó los estantes de alcohol. Es posible que haya probado ron, whisky, vodka y otras bebidas.
El mapache fue rescatado por el servicio de control de animales. Tras descansar unas horas, se recuperó y se confirmó que no tenía heridas. Posteriormente, el animal fue liberado en su hábitat natural a unos 1,5 kilómetros de la tienda.
Su foto durmiendo junto al baño se volvió viral en redes sociales, haciendo famoso al mapache. Después, el servicio de control y refugio de animales del condado de Hanover, Virginia, en colaboración con una empresa de ropa, lanzó camisetas, sudaderas, gorras, tazas y pegatinas con la inscripción «Trashed Panda».
Debido a la alta demanda, se crearon diseños especiales para verano y Halloween. Según el Washington Post del 12 de noviembre de 2026, en casi un año se recaudaron más de 290 000 dólares. Esto supera con creces las donaciones anuales habituales del refugio, que recibía menos de 20 000 dólares al año.
Parte de los fondos recaudados se destinará a la compra de cámaras corporales para los agentes de control animal. Estos dispositivos ayudarán a investigar casos de crueldad animal y registrar pruebas. Los 140 000 dólares restantes podrían utilizarse para crear un fondo de emergencia para tratar animales heridos.
Así, el mapache, famoso por su «aventura» de una noche, contribuyó inesperadamente a ayudar a cientos de animales.
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