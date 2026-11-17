Un mapache que entró en una licorería en Virginia, EE. UU., rompió 14 botellas y se quedó dormido junto al baño, se convirtió en una estrella de Internet. En casi un año, la venta de ropa y recuerdos con su imagen recaudó más de 290 000 dólares para un refugio de animales.

El incidente ocurrió el 29 de noviembre de 2025 en la ciudad de Ashland. Cuando un empleado llegó por la mañana, encontró al mapache inconsciente junto al baño, entre botellas rotas y bebidas derramadas. El animal entró por una placa del techo y derribó los estantes de alcohol. Es posible que haya probado ron, whisky, vodka y otras bebidas.

El mapache fue rescatado por el servicio de control de animales. Tras descansar unas horas, se recuperó y se confirmó que no tenía heridas. Posteriormente, el animal fue liberado en su hábitat natural a unos 1,5 kilómetros de la tienda.