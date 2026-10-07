Un imperio de 111 mil millones de dólares surge tras un acuerdo histórico en Hollywood

Se ha cerrado un acuerdo colosal en Hollywood capaz de cambiar una era. Paramount Skydance ha finalizado el proceso de adquisición de Warner Bros. Discovery, dando lugar a una de las mayores empresas de medios y entretenimiento del mundo: Skydance. El valor total de la transacción, incluyendo las obligaciones de deuda, ascendió a casi 111 mil millones de dólares.

No se trata de una simple fusión de empresas. Ahora, «Harry Potter», «El Señor de los Anillos», «Juego de Tronos», los héroes de DC, «Misión: Imposible», «Matrix», «Barbie», «Superman», «Batman» y muchos otros proyectos famosos están reunidos bajo una misma estructura corporativa.

¿Qué hay detrás del acuerdo de 111 mil millones de dólares?

Paramount Skydance cerró el acuerdo bajo los términos de pagar 31 dólares por acción a los accionistas de Warner Bros. Discovery. Las operaciones bursátiles de Warner Bros. Discovery como empresa independiente han sido suspendidas. Las acciones de la nueva compañía Skydance comenzaron a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el SKYD ticker.

El costo de adquisición de Warner Bros. Discovery fue de aproximadamente 81 mil millones de dólares, y al incluir las deudas, el valor total se acerca a los 111 mil millones de dólares.

De esta manera, dos de las mayores estructuras mediáticas de Hollywood, Paramount y Warner Bros. Discovery, se han unido en una sola empresa.

¿A quién pertenecen ahora «Harry Potter» y DC?

Tras la fusión, Skydance cuenta con una enorme cartera de contenidos.

Esta incluye:

«Harry Potter» ;

«El Señor de los Anillos» ;

«Juego de Tronos» ;

DC y sus famosos héroes;

«Misión: Imposible» ;

«Matrix» ;

«Barbie» ;

«Superman» ;

«Batman» ;

«Star Trek» ;

«Top Gun» ;

así como muchos proyectos de televisión y cine.

La empresa no solo obtuvo películas, sino también grandes plataformas de streaming. Ahora, Paramount+ y HBO Max forman parte del mismo sistema corporativo. Además, CNN, CBS News, CBS Sports, TNT Sports y muchos canales de televisión se han unido al nuevo conglomerado mediático.

Un nuevo centro de poder en Hollywood

La nueva empresa será dirigida por David Ellison. Él será el presidente y director ejecutivo de Skydance, mientras que Ynon Kreiz actuará como codirector ejecutivo.

Según los planes oficiales de la empresa, Skydance tiene como objetivo producir al menos 30 películas de alta calidad y más de 180 programas de televisión y series al año. También se pretende lograr al menos 6 mil millones de dólares en sinergias y ahorro de costos en tres años.

Esto podría convertir a la nueva empresa en un competidor aún más fuerte frente a Netflix, Disney, Amazon y otros grandes rivales.

El costo de la fusión también es alto

Con el surgimiento de una inmensa compañía de medios, también han surgido grandes obligaciones financieras. Según la AP, la deuda neta de la nueva empresa será de aproximadamente 80 mil millones de dólares. Por lo tanto, una de las tareas principales de Skydance es gestionar eficazmente la carga de la deuda mientras integra el vasto negocio.

La dirección de la empresa planea optimizar los costos y destinar los fondos liberados a nuevos contenidos, tecnología y proyectos creativos.

Desde «Harry Potter» hasta CNN: todo bajo una misma mano

Lo más interesante es que la nueva Skydance ya no es solo un estudio de cine.

En su estructura se han reunido estudios de cine de Hollywood, plataformas de streaming, canales de televisión, redes de noticias, contenido deportivo y activos relacionados con videojuegos.

En este sentido, el acuerdo de 111 mil millones de dólares cambió literalmente el mapa de Hollywood.

Las franquicias más famosas del mundo, que ayer estaban bajo empresas separadas, hoy están bajo un mismo techo corporativo.

Una nueva era comienza en Hollywood

Se espera que la unión de Paramount y Warner Bros. Discovery afecte el equilibrio de poder en la industria del cine y la televisión. Ahora, Skydance se enfrenta no solo a la gestión de franquicias famosas, sino también a aumentar su valor, atraer nuevas audiencias y mantenerse competitivo en la era del streaming.

Sin embargo, una cosa es segura: nombres como «Harry Potter», DC, «El Señor de los Anillos», «Juego de Tronos», «Superman», «Batman» forman parte ahora de una inmensa maquinaria mediática.

Con el acuerdo de 111 mil millones de dólares, Skydance se convirtió en uno de los nuevos centros de poder de Hollywood. Ahora, la pregunta principal es otra: ¿cómo cambiará este imperio colosal el destino de las franquicias famosas?