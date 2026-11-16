¿Dónde continuará su carrera Michael Carrick después del Manchester United?

El club « Manchester United» al que dirigió de forma interina Michael Carrick ha dejado oficialmente el equipo. La directiva de los mancunianos decidió apostar por el reconocido técnico argentino para el puesto de entrenador principal en sus planes futuros: Mauricio Pochettino ha sido el elegido.

El interés del West Ham y nuevas opciones

Poco después, el nombre de Michael Carrick comenzó a vincularse con otro club inglés. Según los informes difundidos por la famosa publicación británica indykaila News su candidatura está siendo seriamente considerada por el club « West Ham » que compite en la Premier League o el Championship.