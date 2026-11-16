¿Dónde continuará su carrera Michael Carrick después del Manchester United?
El club « Manchester United» al que dirigió de forma interina Michael Carrick ha dejado oficialmente el equipo. La directiva de los mancunianos decidió apostar por el reconocido técnico argentino para el puesto de entrenador principal en sus planes futuros: Mauricio Pochettino ha sido el elegido.
El interés del West Ham y nuevas opciones
Poco después, el nombre de Michael Carrick comenzó a vincularse con otro club inglés. Según los informes difundidos por la famosa publicación británica indykaila News su candidatura está siendo seriamente considerada por el club « West Ham » que compite en la Premier League o el Championship.
Según la información, la directiva londinense discute activamente la posibilidad de entregar el equipo a Michael Carrick rápidamente si los resultados del actual entrenador, Scott Parker, no mejoran. Actualmente, el « West Ham » ocupa la 23 puntos con novena posición en la tabla del Championship.
Cambios de club y entrenador
Detalles e indicadores
Entrenador saliente
Michael Carrick («Manchester United» ex entrenador interino)
Nuevo entrenador principal (MU)
Mauricio Pochettino (Técnico argentino)
Club interesado
« West Ham » (Londres)
Situación actual del club
9.º puesto en el Championship con 23 puntos
Un nuevo desafío para Carrick
El breve paso de Michael Carrick por el « Manchester United » le brindó una gran experiencia como entrenador. Si el acuerdo con el « West Ham » se concreta, iniciará una nueva y responsable etapa en su carrera, luchando por devolver a los londinenses a la máxima categoría.
¿Crees que Michael Carrick puede dirigir al « West Ham » y llevar al equipo a cumplir sus ambiciosos objetivos? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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