Una sola cabra vale más de 65 mil dólares: ¿cuál es el secreto de la raza de Damasco?

La cabra de Damasco es considerada una de las razas de ganado más raras y valiosas del mundo. También conocida como «Shami», esta cabra atrae la atención por su apariencia inusual y su elevado precio.

Esta raza es originaria de Siria y hoy en día también se cría en países de Oriente Medio y en Chipre. Lo que distingue a la cabra de Damasco de otras razas es la estructura única de su cabeza, su hocico corto y su rostro atípico. Esta apariencia es el resultado de una selección rigurosa llevada a cabo durante muchas generaciones.

Las cabras de Damasco son especialmente valoradas en los países del Golfo Pérsico. Su apariencia única y sus características genéticas han provocado una gran demanda entre criadores y coleccionistas.

El precio de esta raza también es sorprendente. Según informes, en subastas, el valor de una sola cabra de Damasco puede superar los 65 000 dólares. Esto la convierte no solo en un animal raro, sino también en uno de los más caros del mundo.

Así, lo que podría parecer un simple animal de granja, la cabra de Damasco destaca realmente por sus orígenes, su aspecto físico y su excepcional valor.