En la India, un hombre muere tras morder un objeto parecido a un dulce que explotó

El incidente ocurrió la noche del 10 de noviembre. Según se informa, Barautiya estaba sentado en el patio de su casa cuando vio lo que parecía un famoso dulce indio llamado rasgulla y lo mordió. Sin embargo, el objeto era en realidad un artefacto explosivo que detonó en su boca.

En el distrito de Dindori, estado de Madhya Pradesh, India, un hombre de 35 años murió tras un incidente inusual y trágico. Rajendra Barautiya sufrió heridas graves cuando un objeto similar a un dulce que se llevó a la boca explotó.

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La explosión le causó heridas graves. A pesar de que la víctima fue trasladada de urgencia al hospital, los médicos no pudieron salvarle la vida.

La policía ha iniciado una investigación sobre el suceso. Las autoridades han detenido a dos personas en relación con el artefacto explosivo. Según la información preliminar, este dispositivo es del tipo utilizado habitualmente para cazar jabalíes.

Actualmente, los investigadores están determinando cómo se preparó el objeto para parecer un dulce y cómo llegó a manos de la víctima. También se busca esclarecer si se trató de un crimen premeditado o de una broma que terminó en tragedia. Se espera que todos los detalles se aclaren durante la investigación.