Las fotos antiguas y nuevas de Vinícius Júnior generan debate (fotos)

Las fotos del futbolista brasileño Vinícius Júnior tomadas en diferentes años están causando intensos debates en las redes sociales. Los usuarios han notado ciertas diferencias en su apariencia física.

En particular, se comenta que existen cambios en la forma de la cara, las orejas, la mandíbula, la línea del cabello y las proporciones corporales del jugador. Los tatuajes en algunas fotos tampoco han pasado desapercibidos para los internautas.

Especialmente, han surgido diversas especulaciones en torno a las diferencias en la forma de las orejas y los tatuajes. Sin embargo, tales discrepancias en las imágenes no siempre son base suficiente para sacar conclusiones serias.

Desde el punto de vista de los expertos, el ángulo de la toma, el lente de la cámara, la iluminación, así como los cambios en el peso y la masa muscular pueden hacer que la apariencia de una persona se vea significativamente diferente.

Por lo tanto, las fotos que circulan no confirman que se haya sustituido a Vinícius Júnior por otra persona. Para probar tal afirmación, se requieren fotos originales con fecha precisa, así como pruebas independientes y fiables.