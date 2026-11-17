En la India, un bebé cuya apariencia difiere drásticamente de la del resto de su familia ha captado la atención de los usuarios de Internet. El video del niño, que destaca por su piel blanca y cabello rubio, se ha vuelto viral en las redes sociales, provocando diversos debates.

El video difundido muestra a una mujer india bañando a su hijo. Los usuarios que vieron las imágenes expresaron su asombro ante la apariencia inusual del bebé. Especialmente su piel muy clara y su cabello claro llamaron la atención de muchos.

Entre la población local han surgido diversas opiniones. Algunos califican su apariencia como un fenómeno extraordinario, llegando incluso a llamarlo «un dios descendido a la Tierra».

En los comentarios del video, los usuarios no ocultaron su sorpresa. Sin embargo, hasta el momento no se ha proporcionado información fiable sobre las causas exactas de la apariencia del niño.

Los expertos señalan que el color de la piel y el cabello de los bebés depende de factores hereditarios, y que ciertas características genéticas pueden no ser evidentes en otros miembros de la familia. Por ello, no es correcto sacar conclusiones sobre el origen o la salud del niño basándose únicamente en un video.