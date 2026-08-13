Su exnovio hizo que se tatuara su nombre 250 veces en el cuerpo

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Su exnovio hizo que se tatuara su nombre 250 veces en el cuerpo

En los Países Bajos la historia de una mujer llamada Yoke está generando gran interés en las redes sociales. Según contó, durante la relación su exnovio, debido al control y los celos, le tatuó más de 250 veces su nombre, sus iniciales y frases relacionadas con la «posesión». Men Today informó sobre el caso.

Según Yoke, su exnovio también tatuaba su nombre en los lugares donde sospechaba que otro hombre la había tocado. Como resultado, cerca del 90 % del cuerpo de la mujer quedó cubierto de tatuajes. Algunos incluso fueron realizados en su rostro.

Según los datos, el hombre compró por internet un dispositivo barato para tatuar y realizó la mayoría de los tatuajes él mismo. Después de poner fin a la relación, Yoke acudió a las autoridades para denunciar la violencia que había sufrido. Sin embargo, fue difícil presentar cargos, ya que su exnovio afirmaba que los tatuajes se habían hecho con su consentimiento.

Actualmente, Yoke se está quitando poco a poco los tatuajes de su cuerpo. Cuenta con la ayuda de la fundación neerlandesa «Spijt van Tattoo». La organización señala que eliminar este tipo de tatuajes no es un simple procedimiento cosmético, sino parte del proceso de recuperación tras una relación violenta.

Según Andy Hanning, representante de la organización, durante el último año se ha eliminado la mayoría de los tatuajes del cuerpo de la mujer, con un coste aproximado de 30 000 euros, más de 2,7 millones de rublos. Sin embargo, aún queda mucho trabajo y los gastos serán de una magnitud similar.

Al hablar abiertamente de su experiencia, Yoke pretende dar esperanza también a otras mujeres que han sufrido relaciones violentas. El proceso de eliminación de sus tatuajes continúa en la actualidad.

Las etapas de la eliminación con láser de los tatuajes del rostro de la mujer.
Países BajosMen TodayAndy KhanSpijt van Tattoo
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