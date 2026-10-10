La familia del reconocido experto en fútbol español Luis Enrique ha sufrido un nuevo golpe emocional. Según el influyente medio italiano forzaroma.info la hija mayor del entrenador, amazona profesional, Sira Martínez se ha visto involucrada en un grave accidente de tráfico con resultado de muerte.

Según la información recabada, un joven motorista perdió la vida tras una colisión entre el coche en el que viajaba Sira y su motocicleta.

Detalles del incidente: El accidente en la carretera N-332

La trágica colisión ocurrió en el este de España:

Lugar del incidente: La tragedia se registró en la transitada carretera N-332, cerca de la ciudad de Oliva, en la Comunidad Valenciana;

Circunstancias de la colisión: El coche en el que Sira Martínez viajaba como pasajera colisionó inesperadamente con una motocicleta mientras circulaban;

¿Quién conducía el vehículo? Se ha informado que el vehículo era conducido por un ciudadano de Gran Bretaña de 41 años de edad.

Estado de las víctimas

Se han confirmado los siguientes datos sobre las consecuencias del accidente:

Fallecimiento del conductor de 20 años: A pesar de los esfuerzos de reanimación de los servicios de emergencia que llegaron rápidamente al lugar, el motorista de 20 años, que sufrió heridas graves, no pudo ser salvado;

Sira Martínez ilesa: Por fortuna, Sira Martínez, que se encontraba en el vehículo, resultó físicamente ilesa, aunque sufrió un fuerte estado de shock debido al suceso.

La policía local y los servicios de tráfico están investigando actualmente las causas del accidente en la N-332, analizando posibles excesos de velocidad o infracciones de tráfico.