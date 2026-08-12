El reconocimiento mundial de Luis Enrique: «¡Esto es el comienzo de una nueva era!»

La selección española derrotó por 1-0 a Argentina, vigente campeona del mundo, en la final del Mundial 2026 y conquistó el segundo título mundial de su historia. Luis Enrique, entrenador del PSG y exseleccionador, del medio 20minutos analizó este éxito histórico y la edad de oro del fútbol español en una entrevista concedida al medio.

«La segunda estrella: esto es solo el comienzo»

Tras el triunfo de España en el Mundial, Luis Enrique destacó que el fútbol español había alcanzado la cima y que esta etapa de éxitos continuaría:

«El fútbol español está ahora mismo en el nivel más alto. Después de coser la ansiada segunda estrella en nuestra camiseta, estoy absolutamente convencido de que esta gran victoria dará comienzo a una nueva era de triunfos para nuestra selección y para todo el fútbol español. En su día, el fallecido Luis Aragonés sentó las bases de nuestro estilo de juego combinativo y basado en la posesión del balón. Más tarde, Pep Guardiola y el Barcelona mostraron al mundo ese mismo fútbol atractivo y ofensivo, encadenando una victoria tras otra. Ellos abrieron el camino del triunfo a los actuales campeones del mundo», declaró Luis Enrique.

Triunfo al otro lado del Pacífico: ¿cómo destronó España a Argentina?

La final del Mundial 2026 estuvo marcada por una lucha intensa y sin concesiones. En un partido lleno de dramatismo, España selló su victoria por 1-0 gracias a su solidez táctica y determinación, y se adjudicó el trofeo.

Con este triunfo, España repitió años después su éxito de 2010 en Sudáfrica y demostró que es la mejor selección nacional del mundo.

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